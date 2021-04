$!Fuente AP: Inicia vacunación para presos en Guantánamo

Los prisioneros de Guantánamo pueden empezar a recibir la vacuna contra el COVID-19 a partir del lunes, informó un funcionario de Defensa a The Associated Press, meses después de que un plan para inocularlos fue suspendido ante la indignación de que muchos estadounidenses no eran elegibles para recibir las inyecciones.

El momento coincide con el plazo dado por el presidente Joe Biden a los estados para que todos los adultos que residen en Estados Unidos sean elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus. A partir del lunes, toda persona mayor de 18 años en el país puede registrarse para ser vacunada.

El funcionario de Defensa dijo que a los 40 hombres detenidos en la base de la Marina de Estados Unidos en la de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, se les ofrecerá la vacuna, cumpliendo con los requisitos legales sobre el trato que deben recibir los prisioneros y para ayudar a evitar una propagación del COVID-19. Procedimientos estrictos de cuarentena de antemano han restringido considerablemente las actividades en la base y han interrumpido los procedimientos legales para los prisioneros que enfrentan juicios por crímenes de guerra, entre ellos los hombres acusados de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Obviamente, no queremos un brote de COVID en una isla remota, dados los desafíos que eso conllevaría”, sostuvo el funcionario, que a condición del anonimato aceptó hablar sobre el plan antes de un anuncio oficial.

El anuncio en enero de que las fuerzas militares pretendían ofrecer la vacuna a los prisioneros desató críticas intensas, en particular de los republicanos en el Congreso, en un momento en que las vacunas contra el COVID-19 apenas empezaban a ser repartidas a soldados y civiles en Guantánamo y no se encontraban disponibles abiertamente en Estados Unidos.

Varios republicanos del Congreso respaldaron la ley que habría impedido que los prisioneros en Guantánamo recibieran la vacuna antes que todos los estadounidenses tuvieran la oportunidad de recibirla.

Si bien la decisión de vacunar a los prisioneros podría ser aún polémica, ahora la diferencia clave es que la vacuna ya está disponible para todos aquellos mayores de 18 años, tanto en la base y todo Estados Unidos. Casi la mitad de todos los adultos en el país ha recibido al menos una dosis

En la Estación de la Marina Bahía de Guantánamo, 56% del total de una población de alrededor de 5.700 personas, una combinación de personal militar, contratistas y dependientes, han sido vacunada, y la inyección está disponible para todo adulto que la desee, aseveró Dawn Grimes, un funcionario de asuntos públicos de hospital en la base.