$!Gobernador de Nueva York dice que nunca ha tocado inapropiadamente a ninguna mujer

“Charlotte trabajó en mi oficina el año pasado como asistente. Ella era inteligente, talentosa y buena aprendiz. Ella se identificó asimisma ante mí como sobreviviente de abuso sexual. Ella dijo que había venido a trabajar en mi administración por todos los progresos que habíamos hecho en la lucha contra el acoso sexual. Ella habló sobre el trauma personal que ella adentró y como lo estaba manejando. Yo podía ver cómo le afectaba, yo podía ver su dolor”, dijo el gobernador

Cuomo, negó rotundamente las conclusiones del informe ofrecido por James asegurando que ese no es él y que nunca lo ha sido.

“Tengo 63 años de edad, y he pasado toda mi adultez en la vida pública y eso no es lo que soy ni lo que nunca he sido. Hay una queja que es la que más me ha molestado. Es el reclamo que ha hecho esta joven mujer llamada Charlotte Benneth, que trabajó en mi oficina, y es importante para mí que ustedes comprendan totalmente la situación”, dijo.