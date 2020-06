$!Gobierno de EEUU presenta orden de emergencia para bloquear publicación del libro de exasesor Bolton

Hoy salieron extractos del libros 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' en varios periódicos estadounidenses en los cuales se reveló, entre otras informaciones que Trump pidió a su homólogo chino, Xi Jinping, que le ayudara a ganar los comicios de 2020 con gestos como la compra por parte de Pekín de soja y trigo estadounidense que le servirían para captar votos.

Boton fue el asesor de seguridad nacional de Trump desde marzo de 2018 y hasta septiembre 2019. Se ofreció en enero a testificar en el juicio político contra el mandatario y afirmó que tenía información inédita y relevante, pero la mayoría republicana en el Senado vetó su comparecencia.