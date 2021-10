$!Haití: Líder de pandilla amenaza con asesinar a misioneros

Gente protesta con una pancarta que dice en creole 'No a los secuestros, no a la violencia contra las mujeres. Viva Christian Aid Ministries'. Reclama la libertad de misioneros secuestrados en Titanyen, al norte de Puerto Principe, Haití, 19 de octubre de 2021. El líder de la pandilla que secuestró a los misioneros prometió en un video que los matará si no le dan lo que piden.