$!Harris visitará a la frontera de EEUU con México

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará el viernes por primera vez la zona fronteriza con México, luego de recibir críticas de los dos partidos por no haber ido a pesar de que encabeza la respuesta del gobierno de Joe Biden a un fuerte aumento en la migración, dijeron fuentes a The Associated Press.

Harris irá a la zona de El Paso, dijeron dos fuentes al tanto de sus planes que no estaban autorizadas a hablar del viaje antes del anuncio oficial y que hablaron bajo la condición de anonimato. Se prevé que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, irá con ella.

Harris encabeza los esfuerzos para identificar y enfrentar las raíces profundas de la inmigración. En su visita reciente a Guatemala y México exhortó a los centroamericanos a no tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. Trató de darles aliento para que permanecieran en sus países.

El plan del viaje fue revelado inicialmente por el periódico Politico.