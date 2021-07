$!Hello Kitty, de cantante evangélica a traficante de drogas

Los agentes de policía clasificaron a Hello Kitty como una criminal “peligrosa y audaz”, agrega.

Extra.globo.com cita un comentario en las redes sociales que resume la transformación: “Soy Hello Kitty en la iglesia, haciendo la obra del Señor. Desafortunadamente, ella dejó la iglesia y ahora está en el mundo haciendo la obra del mal “.

En una foto que circuló en grupos de WhatsApp, Hello Kitty aparece con los ojos cerrados y sosteniendo un micrófono mientras canta en un servicio religioso En otra imagen, la joven se ve bastante diferente: sostiene una pistola, que parece ser un rifle.

Rayane Nazareth Cardozo da Silveira , de 21 años, una traficante de drogas muy buscada por las autoridades brasileñas y que se conocía como Hello Kitty , falleció durante una operación policial en una favela el pasado viernes.

Para lograr su captura se ofreció incluso recompensa para quienes la delataran.

Rayane Nazareth Cardozo da Silveira era “la mano derecha de su padre, Alessandro Luiz Vieira Moura, conocido como Vinte Anos, quien también resultó muerto en el operativo” del viernes. Los dos, según las investigaciones, estaban a cargo de los crímenes de una de las comunidades más violentas de Sao Gonçalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro.

Hello Kitty se convirtió en blanco de la policía en el 2018 por su participación en robos en la región. En ese momento, la joven viajaba en la parte trasera de una motocicleta negra, conducida por su novio y cómplice. Fue después de su muerte, en Minas Gerais, en 2018, que Hello Kitty dejó Ilha da Conceição y se fue a la favela do Sabão, también en Niterói.

En la comunidad, la joven actuó como guardia de seguridad armada para el narcotráfico. Posteriormente, fue a Sao Gonçalo, en donde se unió a una pandilla que articuló invasiones a sectores controlados por facciones rivales.

Figura constante en los bailes funk, Hello Kitty fue homenajeada en el funk “Tropa da Nova Greecia”. La letra hace una apología al narcotráfico y revelaba los planes de la facción de la que formaba parte la criminal para tomar territorios de otros bandidos, en São Gonçalo.