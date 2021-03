Hermanas dominicanas que fueron adoptadas buscan reunirse con su familia biológica

Cuando Cassandra conoció a su padre biológico

Cassandra es veterana norteamericana, y siempre supo que era adoptada. Era la única hija del matrimonio que se la llevó desde República Dominicana hacía Estados Unidos.

“Siempre lo supe, mi madre adoptiva me lo dijo. Yo no recuerdo nada de aquel momento porque yo tenía seis semanas de nacida cuando me separaron de mis padres. Mi mamá me dio en adopción porque eran muy pobres y no tenían como mantenerme”, dijo Cassandra.

Su madre adoptiva le dio el nombre de su madre biológica, pero esta ya había fallecido, y era la única forma que tenía hasta ese momento para poder contactar a algún familiar.

“Ella tenía mucha información sobre mi mamá, se llamaba Juliana Collado, pero no sabía nada sobre mi padre. Con esa información contraté varios detectives y abogados, pero finalmente me engañaron, me decían este es tu papá, pero no lo era. Nunca consiguieron información verídica”, expresó la dominicana.

En 2019, para navidad, su madre le regaló una prueba de ADN, en la que, una vez realizada, se visualizan los ancestros de las personas que viven en un mismo país.

Es así como la prueba la emparejó con un primo que vive en Connecticut.

“Me puse en contacto con mi primo, y él comenzó a enviarme fotos de mis otros hermanos y de mi familia. Le pregunté si conocía a mi papá y me dijo que, si y así comenzamos a comunicarnos por Facebook”, dijo Cassandra.

En marzo de ese mismo año vino a República Dominicana a conocer a su padre y demás familiares, “yo lloré y lloré, jamás imaginé que mi papá fuera un hombre tan maravilloso. Él me dijo que desde que me dieron en adopción siempre trató de buscarme, pero no sabía por dónde comenzar. Me dijo que mi mamá murió de un ataque al corazón por la pena de nunca haberme encontrado”, expresó la dominicana.