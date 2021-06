$!Hijo de padres dominicanos busca hacer historia como presidente del condado de Brooklyn

Antonio Reynoso es uno de los 12 aspirantes que buscan sustituir al actual aspirante a la Alcaldía de Nueva York Eric Adams, como presidente del Condado de Brooklyn, lo que para muchos es una especie de minialcaldía. Está entre los favoritos según las encuestas realizadas antes de las elecciones de este martes.

Reynoso un candidato de 38 años, hijo de padres dominicanos, y quien hace ocho años se convirtió en uno de los concejales más jóvenes en el Consejo Municipal busca ahora presidir el condado más poblado del Estado y uno de los tres más grandes del país.

Sería la primera vez que un hispano obtenga esa posición de poder en la Gran Manzana. Reynoso aspira por el Partido Demócrata.

“Yo tengo la más alta oportunidad de ser el presidente de este condado, en donde he venido construyendo una propuesta basada en programas realizables. Tengo un proyecto serio para las comunidades pobres de Brooklyn. He avanzado en las preferencias por el poder integrador de mi propuesta política. No he centrado mi campaña basado en mi identidad como hispano”, dijo Reynoso en declaraciones a El Diario de Nueva York.

En la actualidad Reynoso, graduado en Ciencias Políticas, es concejal por el Distrito 34 de Brooklyn que cubre los vecindarios de Williamsburg, Bushwick y Ridgewood.

“En las horas definitivas de esta contienda, desde otra perspectiva, podemos asegurar que mi triunfo en Brooklyn, es la única opción cercana hasta ahora para mantener una importante representación de poder hispano en la ciudad de Nueva York en uno de los condados”, apuntó Reynoso.

De los doce candidatos que están compitiendo en las elecciones primarias para escoger al candidato demócrata que competirá por sustituir a Eric Adams en la presidencia del condado de Brooklyn Reynoso está entre los tres que aparecen punteros en las encuestas. Los otros dos son la Asambleista Jo Anne Simon y el concejal Robert Cornegy.

En los comicios de 2017 donde resultó electo Eric Adams participaron 335,675 electores y de estos 82.96 % votó por el partido Demócrata.