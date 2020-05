$!Historia de disturbios contra el racismo y abusos policiales

En 1964, los disturbios en Harlem comenzaron una reacción en cadena en varias ciudades. La muerte de James Powell en Yorkville, un joven de 15 años, a manos del teniente Thomas Gilligan el 16 de julio, incendió a los ciudadanos de la comunidad. Al menos 300 estudiantes del colegio de Powell se lanzaron a las calles durante seis noches. A estos se le unieron otros en diferentes localidades de Nueva York, como Rochester y también en New Jersey, donde al menos dos residentes recibieron disparos y varios manifestantes y policías resultaron heridos.

En 1992, José “Kiko” García , de 23 años y nacionalidad dominicana , recibió un disparo del oficial Michael O’keefe que le produjo la muerte. Según la versión del agente, ambos estaban discutiendo en el vestíbulo de un edifico en Washington Heights y García tenía un arma, aunque no aclaró nunca si se sintió amenazado por esta. Testigos que vieron la discusión dijeron que O’keefe disparó luego de golpear a José, aunque en el juicio se optó por desacreditar a los testigos por supuestas relaciones con el narcotráfico. El agente fue absuelto y durante tres días hubo protestas en la comunidad, resultando muerto una persona, otras 15 heridas y 11 arrestadas.

Ya en el siglo XXI, en el 2001 en Cincinnati, Timothy Thomas de 19 años recibió un disparo que le provocó la muerte. El patrullero Stephen Roach intentaba detenerlo por “delitos menores no violentos”, en su mayoría violaciones a las leyes del tránsito. Las manifestaciones duraron cuatro días y la gobernación tuvo que declarar toque de queda por los destrozos. Los negocios privados sufrieron US$ 3.6 millones de dólares en pérdidas y entre US$ 1.5 y 2 millones de daños a la propiedad pública. Cerca de 1,000 personas fueron arrestadas y cuatro resultaron heridas.