$!Hunter Biden repasa sus adicciones en sus memorias

Archivo - En esta fotografía de archivo del miércoles 20 de enero de 2021, Hunter Biden llega a la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos en Washington. Hunter Biden dice que su servicio en el directorio de una compañía de gas ucraniana no fue poco ético y no significó una falta de juicio de su parte. Pero escribe en un nuevo libro, “Beautiful Things”, que no lo volvería a hacer, citando la política partidista como la razón.