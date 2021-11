Incertidumbre en EEUU aviva campamentos migrantes en México

Los migrantes no suelen estar a la vista en esas ciudades, pero en Tijuana el campamento es muy visible y perturbador. Sus carpas cubiertas con lonas azules y bolsas de plástico negras bloquean la entrada a un cruce fronterizo por el que una media de 12.000 personas pasaban a diario a Estados Unidos antes de la pandemia. Es uno de los tres pasos peatonales a San Diego.

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, criticó duramente uno parecido en Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, en una visita en 2019, diciendo: “Esto no es lo que somos como estadounidenses'. El gobierno del presidente Joe Biden publicitó su desmantelamiento en marzo, pero casi al mismo tiempo aparecieron otros en la cercana Reynosa y en Tijuana.

Montserrat Caballero, la primera alcaldesa de Tijuana, dijo que los funcionarios no hicieron “casi nada” para controlar el asentamiento antes de que ella llegase al cargo el 1 de octubre. Y cuando pidió a los gobiernos estatal y federal de México que se uniesen a ella para levantar una cerca e imponer un registro, se negaron.

“Por ser un caso tan público, las autoridades de todos los niveles tuvieron miedo de equivocarse, miedo de hacer algo mal y que su carrera política se hubiera afectada', afirmó durante una entrevista. 'Nadie quiere tocar los temas”.

Caballero señaló que actuó para proteger a los migrantes. No sabe de homicidios ni secuestros en el campo, pero The Associated Press halló que las agresiones, el consumo de drogas y las amenazas han sido habituales.

“No puedo cerrar los ojos a un foco rojo que yo veía', agregó. 'Cerrando los ojos solo crece mas”.

El único punto de acceso está controlado las 24 horas del día por la policía de Tijuana. Los migrantes con identificación pueden entrar y salir libremente.

“Ahorita no hay proceso de asilo (en Estados Unidos) hasta nuevo aviso”, explicó Enrique Lucero, director de los servicios municipales para migrantes, a quienes le preguntaban por la política estadounidense durante un recorrido matinal por el recinto la semana pasada.

Desde marzo de 2020, Washington ha empleado el Título 42, llamado así por una ley de salud pública, para expulsar a adultos y familias sin oportunidad de asilo. La excepción son los menores no acompañados. Pero el gobierno de Biden ha ejercido esa autoridad sobre apenas una de cada cuatro familias debido en gran medida a la falta de recursos y a la reticencia de México a recibir de nuevo a familias centroamericanas.

El motivo por el que Estados Unidos deja libres a muchas familias que piden asilo y deporta a otras a México no está claro, lo que lleva a los expulsados a quedarse cerca de la frontera hasta lograr su objetivo.

Mayra Funes, una hondureña de 28 años, dijo que no tuvo ocasión de explicar su caso a los agentes cuando fue expulsada tras pasar de forma ilegal cerca de McAllen, Texas, en marzo con su hija de 7 años. No sabe si lo intentará de nuevo tras seis meses en el campamento de Tijuana.

“No hay esperanza de cuando va a abrir”, apuntó.