$!Inmigrantes y maltratadas: Mujeres dominicanas en Puerto Rico víctimas de violencia doméstica

Andrea Díaz llegó a Puerto Rico huyendo del padre de su hijo, con el que tenía siete años de relación al momento de partir. “Él me acosaba, me decía que me fuera para la capital porque si me veía con alguien del pueblo me iba a matar. Él era policía y tenía un arma”, dijo Díaz.

El primo de su abusador le ofreció pagarle el viaje en yola, pero según expresó, “ese tipo de viajes le daban miedo”, y lo conversó con el dueño del pica pollo en el que trabajaba en su pueblo. “Me dijo que me fuera que él también se iba en ese viaje y por lo tanto no me iría sola”.

“Entonces dije que sí. Dejé a mi hijo de cinco años y tomé los 16 mil pesos del viaje y un poco más que reunieron para los primeros días. Salimos de Villa Riva en la mañana y en la noche llegamos a La Romana. De ahí arrancamos y al otro día llegamos a Puerto Rico”, narra Díaz.

Ella vive en San Juan desde el año 2000 y en 2001 conoció a su pareja, con el que vivió por 15 años maltratos y abusos psicológico y sexual. Asegura que el tormento fue mayor porque al estar indocumentada, tenía miedo de reportarlo y que las autoridades la regresaran a RD.

“Este era un tipo de presión mucho más intensa y angustiante, porque no solo amenazaba con matarme, sino que también decía que me iba a llamar a Migración o que no me iba a sacar los papeles si no accedía a lo que él quería y así seguí hasta que una amiga me invitó a ir al Centro de la Mujer Dominicana, porque ahí la habían ayudado a ella a cerrar el ciclo de violencia”, dijo Díaz.

En el 2016, Andrea llegó al Centro de la Mujer Dominicana en Río Piedras, donde le dieron orientación y donde expresa que le enseñaron a identificar a un abusador “porque siempre se disfrazan de buenos”.

El CMD es la única organización de base comunitaria en Puerto Rico creada para atender las necesidades de las mujeres inmigrantes tanto dominicanas como de cualquier otra nacionalidad.

Durante esta pandemia, su directora Romelinda Grullón no ha dejado de trabajar ni un solo día y han sido trasladados los grupos terapéuticos y terapias personalizadas a la realidad virtual.

Grullón cuenta que debido a la pandemia los casos en el CMD se han triplicado, e incluso, han tenido que albergar a algunas mujeres.

Expresó que la violencia doméstica ha aumentado considerablemente porque las víctimas están completamente vulnerables, debido a que están encerradas, solas y también porque el sistema de ayuda a las mujeres maltratadas se paralizó casi por completo por la pandemia, además de que hay sitios que todavía están cerrados.

Indicó que muchas de las mujeres migrantes tuvieron que regresar a vivir con el abusador debido a la crisis y la falta de acceso a sus empleos.

Igualmente resaltó la importancia de que se frene la migración indocumentada bajo la utopía de que todo allá estará mejor.

“Muchas mujeres piensan que la situación económica de Puerto Rico está mejor que la de República Dominicana, y es bueno que sepan que estamos en las mismas y para los inmigrantes está todavía mucho más difícil”, indicó Grullón.

Cada año el CMD recibe cientos de mujeres inmigrantes dominicanas, que, por la vulnerabilidad de su situación, se convierten en víctimas de explotación laboral, y de violencia doméstica y sexual por parte de sus verdugos. Algunas de ellas, inclusive, han perdido la vida.

“La mayoría de las migrantes dominicanas son trabajadoras del servicio doméstico, y debido a la pandemia los empleadores han tenido que suspenderlas. Esto ha provocado que su nivel de pobreza aumente considerablemente. El hecho de estar tanto tiempo en la casa, sin trabajo, sin tener ayuda del Gobierno las pone en una situación sumamente vulnerable”, expresó Grullón.