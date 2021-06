$!Irán envía navíos de guerra al Atlántico

En esta foto dada a conocer el jueves 10 de junio del 2021 por la armada de Irán, un buque militar. Irán despacho dos barcos al Atlántico, en una rara misión para mostrar el poder marítimo del país. El viaje del flamante destructor Sahand, construido en Irán, y el navío de inteligencia Makram se produce en medio de reportes en la prensa estadounidense, que citan a funcionarios de Washington no identificados, de que los barcos se dirigían a Venezuela. La Associated Press no pudo de inmediato confirmar el destino de los barcos.