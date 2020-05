Isiah Thomas sobre Michael Jordan: "No era rival en los 80"

Isiah Thomas ha vuelto a atacar a Michael Jordan a raíz del documental The Last Dance.Tras algunas polémicas palabras del que fuera miembro de los 'Bad Boys', aquel famoso equipo de los Pistons en el que llegó a estar incluso Dennis Rodman, el legendario base vuelve a la acción.

"Cuando éramos jóvenes y estábamos en forma, en los años 80, del 85 al 90, los números hablaban por sí mismos. Él no era realmente un rival. Para mí, lo eran Magic y Bird, porque trataba de aplastar a Lakers y Celtics", lanzó Thomas.

La rivalidad que vivieron ambos equipos luego, con las batallas épicas en las que Jordan era el foco de los Pistons, levantaron una gran y feroz competitividad entre ambos equipos.

Sin embargo, como asegura, en un primer momento él y los suyos se centraban "en crecer a raíz de los enfrenatamientos con Boston y Lakers, ya que fueron nuestros "maestros" y nos convirtieron en un equipo ganador. También nos dieron angustias", expresó.

"Me fijé mucho en Magic cuando me enfrentó a él al principio. Tomé notas de cómo jugaban, cómo eran como organización para luego nosotros aplicar ese modelo y crecer. Pero Jordan no estaba en ese momento en el debate. Él y los Bulls no eran rivales nuestros", siguió argumentando. Eso les hizo ser campeones en 1989 y 19990, justo antes de que comenzara el apogeo de los Bulls. Según Marca.