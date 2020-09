$!Joe Biden afirmó falsamente que predijo los ataques del 11 de septiembre

El nominado demócrata Joe Biden durante años afirmó falsamente en entrevistas que predijo los ataques terroristas del 11 de septiembre y un posible ataque a la Casa Blanca en un discurso pronunciado el día antes de que los terroristas volaran aviones contra las Torres Gemelas.

El 10 de septiembre de 2001, el entonces senador de Delaware pronunció un discurso de política exterior en el National Press Club de Washington, DC, donde se quejó del gasto de la administración del presidente Bush, en un sistema de defensa antimisiles, advirtiendo que era más probable un ataque biológico o con ántrax.

“La verdadera amenaza llega a este país en la bodega de un barco, la panza de un avión, o se introduce de contrabando en una ciudad en medio de la noche en un frasco en una mochila”, dijo Biden.

Pero cuando los terroristas de al-Qaeda secuestraron cuatro aviones a la mañana siguiente y mataron a 2.977 estadounidenses, Biden comenzó a afirmar que predijo el ataque.

No obstante, el diario The New York Post asegura que él no hizo tal cosa. Durante el discurso de una hora, Biden mencionó el terrorismo solo tres veces, dos de ellas, en referencia al terrorismo biológico.

Pero en una entrevista con ABC News pocas horas después de la caída de las torres gemelas, Biden, entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que advirtió que los aviones podrían ser secuestrados y llevados a edificios como la Casa Blanca.

“Literalmente, tan recientemente como ayer, hablé con el National Press Club y hablé sobre el hecho de que es tan fácil volar desde el Aeropuerto Nacional a la Casa Blanca como, ya sabes, hacer lo mismo en Nueva York”, dijo Biden.

Repitió esta afirmación durante años, jactándose de que "advirtió sobre un ataque masivo contra los Estados Unidos de América por parte de terroristas" y que "no era clarividente", pero "sabía lo que todos los demás sabían".

“El 10 de septiembre, el día antes de los ataques a las torres, pronuncié un discurso en el National Press Club donde advertí sobre un ataque masivo a los Estados Unidos de América por parte de terroristas; por qué pensé que sucedería y por qué pensé que nuestras prioridades estaban fuera de lugar, el día antes del 11 de septiembre”, dijo Biden en el Senado en 2006.

Repitió esto en otra aparición en el National Press Club varios meses después.

“Hablé hace casi cinco años hasta el día anterior al 11 de septiembre e indiqué cuál pensé que era la mayor amenaza en ese momento. Para decir lo obvio, no era clarividente, pero sabía lo que todos los demás sabían”, dijo el legislador.

El candidato presidencial se ha enfrentado a un intenso escrutinio de su historial de política exterior desde que anunció su candidatura a la Casa Blanca en abril pasado.

La historia de Biden de hacer comentarios revisionistas también ha sido criticada después de que afirmó en la campaña de las primarias del año pasado que se oponía a la guerra de Irak por la que votó, lo que provocó la ira del oponente de las primarias Bernie Sanders.

A raíz de los ataques del 11 de septiembre, Biden también cuestionó si valía la pena perseguir a los talibanes que estaban protegiendo a al-Qaeda, y le dijo a Newsweek en diciembre de 2011 que "no eran nuestro enemigo".

Incluso sugirió a los desconcertados empleados que Estados Unidos enviaría un cheque de 200 millones de dólares "sin condiciones" a Irán como un gesto de buena voluntad hacia el mundo árabe, según un informe de la Nueva República.

Biden también cambió de opinión sobre quién fue el responsable de la atrocidad, y le dijo a PBS en octubre de 2001 que el terrorismo islamista no sería posible sin fondos de Arabia Saudita antes de que él y Obama bloquearan la legislación en 2016 que habría permitido a las víctimas de los ataques demandar a Arabia Saudita. Arabia.

Como vicepresidente de Barack Obama, Biden también cambió repetidamente su historia sobre la peligrosa redada que mató al jefe de al-Qaeda, Osama bin Laden, en 2011, advirtiendo a su jefe en contra de ella antes de afirmar que la apoyaba.

En los meses posteriores a la muerte de bin Laden, Biden dijo a los donantes demócratas a puerta cerrada que le había advertido a Obama que esperara una semana más para obtener una mejor inteligencia y contó cómo le advirtió a su jefe "no vayas", según CBS News.

En el documental de 2012 "El camino que hemos recorrido", disponible en Netflix, Biden también advirtió que, si Obama hubiera hecho el movimiento equivocado, su presidencia habría "terminado".

Pero varios meses después, el legislador nacido en Scranton dijo que en realidad le aconsejó a Obama que “siga sus instintos”, omitiendo el hecho de que se opone a la operación.

“Le dije: Siga sus instintos, señor presidente. Tus instintos han sido infalibles. Sigue tus instintos ", dijo Biden a Meet the Press de NBC en mayo de 2012." Quería que se tomara un día más para hacer una prueba más para ver si estaba allí ".

Para 2015, Biden negó haberle dicho a Obama que no se presentara frente a otros asesores y dijo que en realidad alentó la huelga.

“Le dije mi opinión de que pensaba que debería irse, pero que siguiera sus propios instintos. Pero hubiera sido un error ", dijo Biden a una audiencia en Washington, DC.

“Imagínese si yo hubiera dicho delante de todos 'no vayan' o 'vayan' y su decisión fue una decisión diferente. Socava esa relación”, agregó.

Las dos versiones contrarias de Biden se mencionaron en ese momento en varios informes de los medios y en una entrevista con Norah O'Donnell de CBS News, quien lo exprimió por las inexactitudes. Pero Biden dijo que simplemente "nunca había contado toda la historia" anteriormente por miedo a "engrandecerse a sí mismo".

Y el propio Obama dijo que Biden se opuso a la redada en los debates presidenciales de 2012, al igual que la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, quien escribió que Biden era "escéptico" de la redada en su tomo de 2014 Decisiones difíciles.

En una entrevista exclusiva reciente con The Post, la sobrina de Bin Laden apoyó al presidente Trump y arremetió contra la política exterior de la administración Obama-Biden, advirtiendo que otro 11 de septiembre podría estar a la vuelta de la esquina si Biden se convierte en comandante en jefe.

"ISIS proliferó bajo la administración Obama/Biden, lo que los llevó a venir a Europa", dijo Noor bin Ladin, de 33 años.

"Trump ha demostrado que protege a Estados Unidos y a nosotros por extensión de las amenazas extranjeras al eliminar a los terroristas de raíz y antes de que tengan la oportunidad de atacar".

________

Esta historia contiene información publicada en el New York Post.