$!Joe Biden: “Me he beneficiado” de ser blanco

El nominado demócrata Joe Biden dijo el jueves que se ha beneficiado de los privilegios de ser blanco, pronunciamientos que difiere de los del presidente Donald Trump, quien constantemente ha negado la existencia del racismo sistémico.

“Claro, me he beneficiado solo porque no tengo que pasar por lo que mis hermanos y hermanas negros han tenido que pasar”, dijo el exvicepresidente a Anderson Cooper de CNN durante un evento televisado en el ayuntamiento en Pensilvania y del que se hace eco usatoday.com.

La respuesta de Biden se produjo después de que el periodista Bob Woodward publicara varias entrevistas grabadas con Trump, incluida una en la que el presidente desestimó las preguntas sobre cómo beneficiarse del privilegio blanco.

“Solo escúchalo. Wow”, se burló Trump de Woodward. “No, no siento eso en absoluto”.

Usadoday.com dice que Biden también señaló sus raíces de clase trabajadora mientras trataba de distanciarse del tipo de privilegio que Trump ha sido acusado de tener.