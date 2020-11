$!Jóvenes dominicanos votan por primera vez en las elecciones de EE.UU.

Luis Omar Burgos votará por primera vez en las elecciones de Estados Unidos, a pesar de ser ciudadano americano por nacimiento. Dice que su motivación principal ha sido la “lucha moral” que se vive actualmente en la nación estadounidense. Él es de los que piensan que esta contienda electoral puede marcar un antes y un después a escala mundial.

A pesar de que nunca ha vivido en los EE.UU. suele visitar frecuentemente a sus familiares y no descarta la idea de algún día mudarse junto a su esposa e hijo.

“Nunca antes me había interesado votar en las elecciones estadounidenses, a lo mejor por la inmadurez, y los estudios, uno vive muy ocupado. Pero de un tiempo acá me he documentado y le he dado seguimiento a la política y a la situación del país. Además de que mis familiares que viven allá también me informan”.

Para él, ambos candidatos tienen carencias importantes, por lo que ninguno de los dos “es el candidato ideal”.

“Entiendo que Trump por el hecho de ser políticamente incorrecto, muy ácido y directo en sus expresiones. Mientras que Biden para mí, no refleja nada. En pocas palabras, irradia una energía de manipulación”, expresó Burgos.

Sin descartar el sentimiento que ha generado la figura de Trump y su manera de expresarse y gobernar, Burgos considera que la propuesta económica que presenta el Partido Republicano es la más conveniente para los estadounidenses.

“He visto las propuestas de Biden, y algunas de ellas son muy aéreas, pero las más importantes son las de los impuestos. Creo que la propuesta republicana le hará mas bien a los estadounidenses. Pero de por si los dos tienen propuestas muy populistas”, dijo Burgos.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, muchos jóvenes dominicanos que se han convertido en ciudadanos americanos se preparan para votar por primera vez en unas elecciones en las que el voto joven y latino ha cobrado más importancia que nunca.

Tres de estos nuevos votantes conversaron con Diario Libre USA sobre sus expectativas, cómo se han preparado y su visión sobre el proceso electoral.