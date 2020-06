$!Justicia de EEUU analiza demanda de la Casa Blanca para bloquear el libro de Bolton

Un juez federal de Estados Unidos evaluó la última oferta de Donald Trump para detener la publicación del explosivo libro del exasesor presidencial John Bolton, pero al haberse ya difundido gran parte de su contenido las esperanzas de la Casa Blanca parecen escasas.

“No veo realmente qué puedo hacer con todos esos libros que ya se distribuyeron a lo largo del país”, dijo el juez Royce Lamberth en una audiencia en el tribunal federal de Washington, DC, refiriéndose a las copias de “The Room Where it Happened” (”La habitación donde sucedió”), ya ha sido diseccionado por los medios.

El Departamento de Justicia solicitó la audiencia de emergencia para detener la publicación, prevista para el martes.

Pero el libro del exasesor en seguridad de Trump ya ha sido enviado a todo Estados Unidos y otros países, mientras que el propio Bolton se ha embarcado en una serie de entrevistas con los medios para promover su trabajo.

“El caballo, como solemos decir en Texas, parece estar fuera del establo”, dijo Lamberth.

El juez no especificó cuándo se pronunciará sobre la solicitud de la Casa Blanca.