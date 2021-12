$!Katiuska Fernández, la dominicana que trabaja como directora de estrategia de ESPN y Disney

“Luego de irme de NFL, una reclutadora de Hulu me envió un mensaje por LinkedIn y me ofreció y trabajo como productora en la compañía”, dijo Fernández.

“Estudié música y medicina en la universidad, y durante ese tiempo conocí un señor llamado Brian Lockhart, que se convirtió en mi mentor, y me dijo que yo debería considerar la comunicación, y me quedé con la curiosidad de cómo conseguir un empleo en esa área” , dijo.

Una de las 30 mejores latinas de la industria

“Yo no suelo decir mucho mi edad, porque la gente puede llegar a pensar que soy una farsante, pero lo cierto es que ya tengo seis años en esta compañía, y Santa cuando se enteró de mi edad decidió nominarme, pero nunca pensé que llegaría a ganar”, dijo Katiuska.

“Lo que se necesita para poder ser líder en una compañía como Disney es la misma formación y valores que necesitas para ser líder en tu iglesia, para trabajar en cultura, o si estudias música, es la forma en cómo te comunicas, como colaboras, como te organizas”.

El segundo reconocimiento que recibió simultáneamente, lo obtuvo de la mano de Hispanic Magazine Next Generation 30 under 30.

“Recibir esos dos premios me han llenado de mucho honor. Yo sé que siempre nos sentimos no merecedores cuando ganamos algo, pero yo creo que me lo merezco, aunque no quiero enfocarme en eso, prefiero poder empoderar y traer más mujeres de color como yo a que también logren lo que yo he logrado. Puedo ser la primera, pero no quiero ser la única”, dijo.

Katiuska se ha unido a varios grupos de Disney que trabajan con mujeres de color y latinas, y ha podido dar charlas y ponencias donde se enfoca en empoderar a estas mujeres, para que también puedan lograr sus sueños.

“Si solamente llego yo, pues he fallado”, dijo.

Katiuska también es fundadora de Lazos al Futuro, una organización sin fines de lucro que se desarrolla en Luperón, Puerto Plata, donde se enfoca en proveer a jóvenes de escasos de recursos lo necesario para tener una educación de calidad.

“Nunca me he desconectado de mis raíces, y la fundación ha servido para eso. También mi abuelita, que todavía vive allá y a la que amo con locura”, resaltó.

