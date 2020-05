Kobe Bryant en documental The Last Dance: “No tendría cinco anillos sin Michael Jordan”

El quinto capítulo de la serie documental que repasa la carrera y el último año de los Chicago Bulls de Michael Jordan empezó con Kobe Bryant.

El exjugador de Los Angeles Lakers, fallecido el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero, aparece en el metraje para hablar de la relación con su ídolo.

“Es como mi hermano mayor”, comenta Kobe en los compases inciales del capítulo, que arranca con el cruce del entonces novato de los Lakers con su ídolo en el All Star Game disputado en el Madison Square Garden.

“Odio tener discusiones sobre quién ganaría en un uno contra uno. Algunos aficionados te dicen: ‘Hey, Kobe, ganarías a Michael en el uno contra uno’. Yo pienso, a ver, lo que estáis viendo de mí es por él. No tendría cinco anillos sin él, porque me guió muchísimo y me dio muy buenos consejos”.