$!La actual asesora de Cuomo es la séptima que lo acusa de acoso sexual

La actual asesora del gobernador de la ciudad de Nueva York Andrew Cuomo, se convierte en la séptima mujer que lo culpa de acosarla sexualmente, según reportan varios medios estadounidenses.

Su nombre es Alyssa McGrath de 33 años, y según revela The New York Times, Cuomo le preguntó a esta por su divorcio, la llamó "hermosa" en italiano, miró por debajo de su camisa antes de preguntarle por un collar que llevaba y la besó en la frente en una fiesta de Navidad de la oficina en 2019.

"Tiene una forma de hacerte sentir muy cómodo a su alrededor, casi como si fueras su amigo", dijo McGrath. "Pero luego te alejas del encuentro o de la conversación, en tu cabeza diciendo: 'No puedo creer que acabe de tener esa interacción con el gobernador de Nueva York'", dijo McGrath a The New York Times.

Según resalta la cadena Univision, la asesora también señaló que otra ayudante actual que ha acusado a Cuomo de haberla manoseado dentro de la mansión ejecutiva en Albany le habló de ese encuentro.

La cadena también expresa que Rita Glavin abogada de Cuomo, comentó al Times que el gobernador "ha saludado a hombres y mujeres con abrazos y un beso en la mejilla, la frente o la mano."

"Sí, ha posado para fotografías con su brazo alrededor de ellos. Sí, utiliza frases en italiano como 'Ciao Bella'", dijo el abogado.

"Nada de esto es destacable, aunque puede ser anticuado. Ha dejado claro que nunca ha hecho insinuaciones inapropiadas ni ha tocado a nadie de forma inadecuada", añadió.

Mientras tanto, un grupo de congresistas y miembros del Partido Republicano en la ciudad de Nueva York, incluyendo a Adriano Espaillat y Alexandria Ocasio-Cortez, han pedido la renuncia del gobernador. Respecto al tema, el presidente de los EE.UU. Joe Biden dijo a través de su portavoz que no se unirá a las voces que piden la renuncia de Cuomo, pero dijo, que si se llegan a demostrar las acusaciones en su contra, sí debería renunciar a su cargo.

