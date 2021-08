$!La corte electoral de Brasil toma medidas contra Bolsonaro

Después de años de afirmar que el sistema electoral brasileño era vulnerable al fraude, el presidente del país, Jair Bolsonaro, ignoró el lunes la fecha límite de la corte electoral del país para que presentara pruebas de sus acusaciones. Y el organismo, a su vez, adoptó una de sus medidas más firmes hasta ahora para evitar que Bolsonaro erosione la confianza en las próximas elecciones del país.

Según dos ministros de Bolsonaro, su gobierno barajó presentar una recopilación de videos y documentos, la mayoría de los cuales el presidente de ultraderecha ya mostró de forma pública el 29 de julio, y que la corte que supervisa y administra las elecciones ha desmentido.

La orden del gobierno de que la Policía Federal buscara pruebas de fraude electoral en los últimos 25 años no produjo ningún ejemplo de esa clase, dijeron los ministros, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias del presidente.

Uno de los ministros y la oficina de prensa de la corte electoral confirmaron que no se habían presentado pruebas.

Bolsonaro ha afirmado que el sistema brasileño de voto electrónico no es fiable y hace imposible auditar los resultados. En esa línea, ha defendido una enmienda constitucional que produciría un recibo impreso de cada voto, visible para el votante, antes de ser depositado en un contenedor sellado para su posterior revisión, si es necesario.

Los analistas han expresado su preocupación porque Bolsonaro, que va por detrás en los sondeos de opinión para su campaña de reelección de 2022, siga el ejemplo del expresidente Donald Trump, que instó a sus seguidores a rechazar su derrota en las urnas.

La corte electoral ha rechazado sus afirmaciones como sin base, afirma que el sistema es fiable y que hay varias formas de comprobar los resultados. El presidente de la corte, Luís Roberto Barroso, dijo en su momento a AP que la reforma propuesta sería una solución arriesgada para un problema que no existe, y que crearía oportunidades para la compra de voto y las acusaciones de fraude.

La corte aprobó por unanimidad el lunes solicitar a la Corte Suprema que se investigue a Bolsonaro dentro de las pesquisas sobre la difusión de noticias falsas. También acordó abrir su propia investigación sobre Bolsonaro por sus afirmaciones, que según escribió la corte en su decisión, podrían suponer diversos delitos, incluido abuso de poder económico y político, un uso inadecuado de medios sociales, corrupción, fraude o hacer campaña antes del plazo legal.

El mandatario prometió la semana pasada que presentaría la pruebas del fraude, que afirma poseer desde hace mucho tiempo.