$!La crisis del coronavirus se agudiza en Latinoamérica mientras Europa sale del confinamiento

La UE busca rescatar las vacaciones de verano

“No va a ser un verano normal, pero si todos cumplimos con nuestra parte, no tenemos que enfrentarnos a un verano atrapados en casa o totalmente perdido para la industria del turismo”, apuntó Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión.

EEUU acusa a China de intentar robar estudios

En Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia con 1.389.935 contagiados y 84.059 fallecidos, la capital Washington anunció que extenderá hasta el 8 de junio la orden de permanecer en casa.

El presidente de la Reserva Federal advirtió que podrían ser necesarias más medidas de estímulo y que los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía estadounidense podrían ser “duraderos”.

Este aviso hizo caer los mercados europeos y también alcanzó a Wall Street.

En medio de esta crisis, las autoridades estadounidenses acusaron a informáticos ligados a Pekín de intentar robar “propiedad intelectual y datos públicos relacionados a vacunas, tratamientos” relacionados con las investigaciones sobre la COVID-19.

Pese al avance del virus en Estados Unidos, la pandemia ha significado una caída de los accidentes y el aplazamiento de procedimientos electivos, por lo que muchos hospitales han despedido a trabajadores sanitarios.

“En el sur de Florida no hay suficientes pacientes, el hospital no puede pagar a todo el personal que no tiene nada que hacer”, cuenta a la AFP Dayna James, de 40 años, que solía trabajar en una sala de emergencias de un centro de Miami dos días a la semana. “Es triste, es mi vocación, ha sido mi carrera durante 17 años”.