$!La diáspora dominicana lucha para superar las consecuencias de la pandemia

“Gracias a Dios, mis hijos estaban de viaje y no tuvieron que presenciar estas situaciones”, expresó Sánchez, quien llegó a Santurce desde Santo Domingo hace más de cinco años.

En Nueva York podrían ser desalojados por falta de pago

Otra realidad que ha sacudido a la comunidad dominicana a raíz de la pandemia es el tema de las viviendas. Ya antes del COVID-19, en Nueva York, la ciudad en el extranjero donde viven más dominicanos, había escasez para conseguir donde vivir.

“Muchas personas en la comunidad dominicana están con la renta atrasada y, entonces, cuando usted tiene la renta atrasada, no tiene trabajo y tiene familia e hijos, la prioridad es tratar de traer un plato de comida a la mesa”, comentó Gómez en entrevista con Diario Libre USA. “No estamos en tiempos normales, que usted perdía un trabajo hoy y posiblemente ya mañana tenía otro, no; tenemos un problema serio de desempleo, y sabemos que, con estas rentas atrasadas, lo que posiblemente pase es que los dueños de estas viviendas desalojen estos inquilinos que no paguen”.

Hay un gran número de familias dominicanas, a decir de líderes comunitarios, que han expresado su temor porque están a punto de ser desalojadas si el Gobierno federal o el Estado vuelve a protegerles.

Es que la ley que les protege como inquilinos está llegando a su fin, y en mayo esa protección que impedía que fueran desalojados durante la pandemia dejará de tener vigencia.