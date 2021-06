$!La pandemia se ralentiza pero EE.UU. no está dispuesto a abrir fronteras como la UE

A medida que la pandemia de COVID-19 retrocede en Occidente, Europa abre sus puertas a los estadounidenses, pero no ocurre lo mismo en sentido contrario, ya que Estados Unidos no cede en las restricciones impuestas hace 15 meses.

- Impulsados por el turismo -

Pero la Unión Europea no se abrió tras negociar la reciprocidad con Estados Unidos, sino bajo la presión de los Estados miembros que dependen del turismo, como Grecia, Italia y España, deseosos de reactivar una industria devastada por la pandemia.

En Estados Unidos, no hay una fuerza de similar magnitud que clame por dejar entrar a los turistas extranjeros, aunque las aerolíneas y otros sectores de la industria del turismo expresaron su apoyo a la relajación de las normas y The Wall Street Journal, en un reciente editorial, dijo que no había razón para no corresponder a la decisión europea.

El gobierno de Biden anunció a principios de junio la formación de grupos de trabajo con la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México sobre los próximos pasos.

Atrapados en medio están miles de expatriados que generalmente pagan impuestos en Estados Unidos y pueden tener familia en el país, pero que no pueden salir sin preocuparse de si pueden regresar.

Algunos tienen visados que expiraron durante la pandemia, lo que significa que pueden tener largas esperas si se dirigen al extranjero con la esperanza de renovarlos en consulados estadounidenses sobrecargados.

Celia Belin, académica francesa de la Brookings Institution de Washington, señala que Biden fue elegido con la promesa de abordar la lucha contra la pandemia mejor que Trump y “no quiere asumir ningún riesgo” ante la preocupación por la variante Delta del coronavirus.

Belin recuerda que los europeos tenían umbrales epidemiológicos claros sobre cuándo se abrirían sus fronteras a los viajeros estadounidenses, pero que no había una transparencia similar por parte de Estados Unidos.

Biden “prioriza la cuestión sanitaria antes que todo lo demás sin tener en cuenta las consecuencias sociales y humanas”, dice.