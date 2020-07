$!La preocupación de las mamás latinas en Estados Unidos: el regreso a clases

Este no es solo el temor de ella sino el de cientos de madres y familias latinas en los Estados Unidos que no ven factible que sus hijos vuelvan a la escuela de manera presencial este otoño, sin un protocolo que garantice la protección sanitaria e integral de los alumnos.

“Los niños son niños y no van a tener el cuidado de protegerse debidamente”. Así expresa Andrelissa Cepín su preocupación por el regreso a clases el próximo año escolar, en medio de una pandemia cuyos casos cada día van en aumento y que no vislumbra desaparecer al menos por lo que resta del año.

Una de las principales dificultades que han presentado los padres, según este estudio, es la falta de acceso a internet de alta velocidad y los problemas para entender el contenido que sus hijos están aprendiendo en clases. A esto se le suma la dificultad de ayudarlos con las asignaciones, al no estar familiarizados con las materias de dichas clases.

Otras preocupaciones

Son muchas las familias que han pensado seriamente el no enviar a sus hijos a clases, tal es el caso de Génesis Jiménez, madre de dos pequeños en Pensilvania y que expresa el reto tan grande que implica educar a los niños desde casa.

Génesis trabaja desde su hogar, lo que le regala cierta flexibilidad para acompañarlos en sus tareas. Entiende que su tiempo libre también se ha visto afectado y afirma que el aprendizaje desde casa también es desventajoso, incluso para los propios niños.

“Uno realmente no tiene la misma paciencia que una maestra para enseñarles cosas nuevas”, comenta. “Se hace lo mejor que se puede, pero realmente no es lo mismo. Por lo menos, en mi caso, hasta el mismo niño se desespera. Él entiende que estar en casa es su tiempo libre y que no debe durar tanto rato sentado haciendo ‘tarea’ “.

También es el caso de Andrelissa, quien es ama de casa y madre de dos niñas en La Florida, y aun así se ha visto afectada por el homeschooling, ya que para ella esto implica estar más al pendiente de sus hijas, de que no pierdan el tiempo, de que realmente se concentren en las asignaciones enviadas por sus maestras y de poder pasar tiempo de calidad en familia.

Ella también tiene temor de que sus hijas se contagien al entrar contacto con otros niños en la escuela y se mantiene abierta a la opción de las clases virtuales hasta que el virus cese.

“Mientras cede el virus en el condado donde vivo, prefiero dejarlas en casa. Pero optaría por enviarlas, si me dan una seguridad de que proveerán lo necesario para tener el control y que todo el ambiente, alumnos y profesores se mantengan sanos”, dice.