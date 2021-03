$!Las expresiones racistas que ya no son tolerables

“Trabaja como un negro”. “No soy racista, tengo varios amigos haitianos”, “cásate con un rubio para mejorar la raza”, “nunca falta un prieto en el arroz”, “me engañaron como a un chino” y “trabaja como negro para que vivas como blanco” son algunas expresiones que hacen referencia a actitudes o comportamientos racistas que ocurren en la vida cotidiana, que muchas veces pasan inadvertidos.

A esta práctica se denomina microrracismo, que son desaires, insultos y mensajes denigrantes que las personas les envían a otras por el color de su piel o su origen étnico, sin conocer el impacto que esos mensajes generan.

Este concepto nace debido a la evolución de los pensamientos y comportamientos que supone el racismo, a causa de la intolerancia social hacia la discriminación directa y la pasividad mostrada por la población al enfrentarse a comentarios peyorativos hacia determinadas personas, sus colectivos y culturas.

La discriminación racial es cualquier marginación hacia un individuo por su color de piel u origen racial o étnico. Las personas pueden discriminar al negarse a hacer negocios, socializar o compartir recursos con personas de un determinado grupo.

Con el objetivo de interpelar a los países y a la comunidad internacional para aunar esfuerzos y eliminar toda forma de discriminación racial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

La fecha es un día histórico para la humanidad, pues sentó el precedente del impacto que tiene la discriminación racial en la sociedad. Fue precisamente ese día del 1960, cuando la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.

Lo ocurrido en Sharpeville fue una oportunidad para evidenciar un fenómeno de exclusión y afectación social que se presenta en el mundo y que se materializa, cada vez, de diferentes maneras.

¿Dónde y cómo puede ocurrir la discriminación racial?

La discriminación racial puede ocurrir en muchos contextos diferentes. Pero por lo general, pasa con más frecuencia en las siguientes situaciones:

Empleo

Ocurre cuando un empleador no contrata, no asciende o despide ilegalmente a un trabajador en función de su raza. También se evidencia discriminación racial cuando al empleado no le ofrece igualdad de oportunidades en su lugar de trabajo por su origen nacional o los comentarios sobre su raza son negativos.

Educación

Si las personas son excluidas de una escuela, de un programa u oportunidad educativa por su color de piel u otras razones relacionadas con sus grupos étnicos, también estarían enfrentando discriminación racial.

Vivienda

Alguien también puede ser víctima de discriminación racial cuando solicita la renta o compra de una vivienda y se le imponen términos diferentes en el contrato de arrendamiento. Incluso si no se le otorga un préstamo en función del sexo del solicitante.

Acceso a edificios y empresas

Cuando una empresa no permite el ingreso de un cliente al edificio, o no le brinda sus servicios debido a su origen étnico, también son ejemplos de discriminación racial.

Conducta inadecuada de la policía

Los cuerpos policiales no pueden elaborar perfiles delictivos en función de la raza del sospechoso. Tampoco pueden violar sus derechos civiles, ni hacer comentarios ofensivos sobre el color de la piel del detenido, ni emplear el uso excesivo de la fuerza durante el arresto.