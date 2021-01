$!Las últimas palabras del dominicano asesinado por supremacista blanco en Boston

"No puedo respirar", decía el dominicano Henry Tapia a los oficiales de policía de Belmont que le brindaban primeros auxilios, luego de ser atropellado intencionalmente por un hombre blanco que le gritaba insultos raciales en medio de una discución por problemas de tránsito.

Mientras sangraba por la cabeza, el dominicano de 34 años dijo a los agentes que le proporcionaron oxígeno de emergencia que temía que su vida estuviera terminando: "Voy a morir", establece el informe policial.

Aunque Tapia fue trasladado de urgencia al Hospital General de Massachusetts, murió a causa de las lesiones sufridas cuando Dean S. Kapsalis condujo su camioneta hacia el dominicano, quien se encontraba de pie junto a la puerta del lado del conductor de su Honda Civic, según las declaraciones de la fiscal de distrito de Middlesex, Marian T. Ryan, difundidas por el diario The Boston Globe.

"Se nos recuerda que incidentes como este, que supuestamente nacen de un discurso de odio, tienen un impacto duradero en las familias, los amigos y nuestros vecinos aquí en esta comunidad", dijo la fiscal sobre la muerte de Tapia, ocurrida la tarde del martes 19 de enero en la calle Upland Road, en Belmont, Massachusetts.

"No podemos y no toleraremos un comportamiento que tiene sus raíces en los prejuicios raciales y pretende discriminar, porque no solo las víctimas y sus familias sufren, somos todos nosotros '', agregó.

De su lado, el jefe de policía de Belmont, James MacIsaac, ofreció sus condolencias a la familia de Tapia y dijo que, como la mayoría de los residentes de Belmont, estaba consternado por el ataque mortal.

El atacante se encuentra detenido en espera de una audiencia de peligrosidad por videoconferencia.