Lebron James: "Yo podría haber llevado a Jordan a otro nivel"

LeBron James, jugador de los Lakers, se cuestiona sobre cómo habría sido jugar junto a Michael Jordan.

Una fantasía imposible de realizar más allá de un amistoso en un campus de verano, pero que de haberse convertido en realidad habría supuesto el mejor combo en la historia del baloncesto. O al menos así opinó LeBron en una entrevista concedida a Uninterrupted, el canal de video de su productora.

"Personalmente, por la forma en que yo juego al baloncesto, donde el equipo es lo primero, creo que mis características funcionarían perfectamente con Mike", aseguraba el jugador de los Lakers.

"Jordan es un asesino. Cuando se habla de jugar al baloncesto, anotar de la forma en la que él lo hacía y con mi habilidad para leer el juego y para pasar le irían bien a su forma de jugar".

LeBron rompió una lanza a favor de Pippen como el primer 'point forward'. Sin embargo, el jugador de los Lakers cree que de haber podido jugar juntos. "Conmigo jugando como point forward habría sido otro nivel. Juntos habría sido otro nivel durante esos años en Chicago".

"Me hubiera encantado jugar con cualquiera de los grandes. Soy un historiador del baloncesto. Pero también habría muerto por poder competir con cada uno de ellos individualmente", concluyó LeBron, que no quiso finalizar su intervención sin agradecer a Jordan por servirle como modelo.

James incluso defendió el lado menos positivo de Jordan como gran competidor y que él habría sabido convivir con ello: "Me encanta cuando un compañero viene y me desafía. He visto eso en Mike y creo que nuestro juego sería una correlación perfecta para tener éxito", dijo el jugador, citado por el portal Marca.