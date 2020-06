$!Lewis Hamilton, una voz sin complejos que sacude las conciencias de la Fórmula 1

El seis veces campeón del mundo Lewis Hamilton volvió a sacudir el mundo de la Fórmula 1 al denunciar el silencio "de las grandes estrellas" de su deporte, "dominado por los blancos", tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos.

"Nadie mueve un dedo en mi industria, que es un deporte por supuesto dominado por los blancos. Soy una de las pocas personas de color, todavía estoy solo", señaló este fin de semana en la red social Instagram el piloto británico.

George Floyd, de 46 años, murió el 25 de mayo, cuando fue detenido en Mineápolis, luego de permanecer varios minutos en el suelo con la rodilla de un policía en el cuello, lo que ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos.

- Ecología, animales, cambio climático... -

"Creí que verían ahora por qué sucede y que reaccionarían, pero no pueden ponerse de nuestro lado. Sólo quiero que sepan que sé quiénes son y que los veo", añadió Hamilton.

Este martes publicó un nuevo mensaje en la plataforma: "La semana ha sido tan sombría que no he podido controlar mis emociones".

"Estaba abrumado por la rabia viendo tal desprecio por las vidas de nuestro pueblo. Esta injusticia debe acabar", añadió.

No es la primera vez que el mejor piloto de la F1 utiliza su fama para defender causas que van más allá del deporte. La ecología, la defensa de los animales o el cambio climático le han visto alzar la voz, aunque no parezca el mejor situado en este último tema, al brillar en una disciplina como el automovilismo.

Pero a los 35 años y ya con una legendaria carrera a sus espaldas, Hamilton se puede permitir licencias. Le siguen 16 millones en Instagram y 5,7 en Twitter. Además tiene buena reputación entre sus colegas, especialmente los jóvenes, más rodados en las técnicas de comunicación que conectan con los aficionados.

Tras su mensaje en Instagram de este fin de semana, varios reaccionaron rápidamente. "Para ser completamente sincero, me sentía desubicado y no estaba cómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales. Pero me equivoqué", señaló en Twitter la nueva referencia de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, de 22 años.

Un punto de vista compartido por el británico George Russell (Williams), también de 22 años, y por Alex Albon (Red Bull), de 24 años y cuya madre es tailandesa.

- 'Defender lo que es justo' -

El británico Lando Norris (McLaren), que a sus 20 años es uno de los más activos en las redes sociales, señaló que su audiencia le otorgaba un papel particular "para defender lo que es justo".

Pero este activismo no es compartido de forma unánime. El ejemplo es Sebastian Vettel, el cuatro veces campeón mundial con Red Bull que competirá hasta final de temporada con Ferrari.

El alemán eligió no estar presente en las redes sociales y guardar un silencio total sobre su vida personal y sus opiniones.

Una decisión que puede que no le haya beneficiado. Por el momento no tiene volante para 2021 y su puesto lo ocupará el español Carlos Sainz.

Mercedes, la escudería para la que Hamilton corre desde 2013 y con la que ha ganado cinco de sus seis títulos, mostró rápidamente su apoyo el domingo.

"Estamos contigo, Lewis, la tolerancia es uno de los principios elementales de nuestro equipo", respondió en Instagram la escudería alemana.

Convertido en portavoz de sus compañeros en las recientes negociaciones sobre el nuevo reglamento de la F1, el británico no es el primer piloto en abrirse.

El escocés Jackie Stewart, en los años 1960 y 1970, lideró una campaña para mejorar la seguridad de los circuitos a la que se unió mucha gente.

El austriaco Niki Lauda, fallecido a los 70 años en 2019 y que mantenía una relación muy cercana con Hamilton, también fue reconocido por su sinceridad.

Pero la mayor parte de las opiniones de estos dos referentes quedaban en el marco de la F1, una barrera que ha roto Hamilton.

Al comienzo de la pandemia, a mediados de marzo, Hamilton señaló que el "circo" de la F1 no tenía nada que hacer en Australia, donde se iba a iniciar el Mundial, denunciando que daba prioridad al factor económico.

Menos de 36 horas después todo el mundo había hecho las maletas después de un primer positivo en el paddock...