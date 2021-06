$!Líder comunitario dominicano aspira continuar sirviendo a Nueva York a través del Concejo Municipal

Conocido como el campeón de los derechos de los inquilinos, el dominicano Luis Tejada lleva más de 20 años sirviendo a la comunidad desde la fundación Hermanas Mirabal, donde ha ayudado a miles de personas a defender sus derechos y sus viviendas.

Ahora quiere seguir entregándose por la comunidad hispana del Distrito 7 de Nueva York, con una población de más de 659 mil habitantes, representado principalmente por dominicanos, puertorriqueños, mexicanos y afroamericanos.

Tejada nació y se crió en Salcedo. Tres miembros de su familia fueron asesinados por la dictadura de Trujillo. Asegura que los brutales asesinatos de las hermanas Mirabal y la electrocución de su tío, el Dr. Manuel Tejada, en 1960, tuvo un impacto que le cambió la vida.

Previo a su partida a EEUU en el 1991, se graduó de Ingeniero Eléctrico en la Universidad APEC, y más adelante, obtuvo una Maestría en Matemáticas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY por sus siglas en inglés).

A su llegada a la Gran Manzana Tejada trabajó como conductor de taxi, superintendente de edificio y profesor de matemáticas para escuelas intermedias y secundarias y también en el Boricua College.

En 2001, fundó el Centro Cultural y Comunitario de las Hermanas Mirabal, una organización comunitaria de base que ha estado abogando por preservar y defender la vivienda asequible, la educación de calidad para los niños de Nueva York y la justicia social para la clase trabajadora.

“Hemos logrado muchas victorias. Sería difícil resumir 20 años en tan poco tiempo, pero mi aspiración al Concejo Municipal ha venido por la iniciativa de la comunidad quienes me han animado a ser su representante en esta contienda”, expresó Tejada

Tejada resaltó la necesidad de un liderazgo real en la ciudad de Nueva York, donde viven la comunidad dominicana más grande, pero con pocos representantes.

“Es increíble que siendo la comunidad dominicana la minoría más grande residiendo en Nueva York solo tengamos dos concejales, un representante y cuatro asambleístas, lo que evidentemente se traduce a que la representación en el estado es mínima”, dijo Tejada.

El dominicano fue pionero en la implementación de servicios de interpretación y traducción para pacientes que no hablan inglés en el Hospital de Columbia, jugó un papel clave en el proceso para aprobar una ley de control de plomo en los apartamentos y, al mismo tiempo, exigió una compensación económica para las familias con niños ya afectados.

El candidato aseguró que continúa trabajando en estrecha colaboración con otros líderes comunitarios para preservar miles de viviendas asequibles para todas las comunidades pobres de Nueva York.

Fue uno de los fundadores de las coaliciones Northern Manhattan is not for Sale (NMN4S), Language Access Coalition, Stabilizing NYC Coalition (SNYC), The Coalition to Preserve the Community (CPC) contra el Plan de expansión de la Universidad de Columbia, Real Rent Reforma (R3).

Como parte de la Rent Guidelines Board Coalition, el dominicano ayudó a movilizar a cientos de inquilinos comprometidos para lograr la congelación de los arrendamientos de un año durante dos años consecutivos.

Este fue un evento histórico que ocurrió por primera vez en los 47 años de historia de las Pautas de Alquiler de la Junta.

“Creo que la elección de líderes comunitarios de base para representar las voces de la clase trabajadora en cualquier escaño político electoral, es imprescindible para empoderar e involucrar a la comunidad en la política de la ciudad, y se conviertan en parte de la solución a los problemas que les afectan”, dijo Tejada.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.