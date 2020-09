¿Los debates presidenciales en EE. UU. influyen en la preferencia del electorado?

“Hasta el 90-95 por ciento de los espectadores del debate no registran cambios en la elección de los candidatos después del debate, pero de aproximadamente el 5 por ciento que llega al debate indeciso, más de la mitad de estos individuos reportará sobre la preferencia de un candidato después de ver el debate”, dijo McKinney, quien ha estudiado estos eventos desde los años 80.

Si tienen tan baja influencia, ¿por qué se hacen los debates?

El debate de este martes se realizará en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, y lo moderará Chris Wallace, de Fox News Sunday.

El encuentro se dividirá en seis segmentos de 15 minutos. Empezará a las 9 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) y durará una hora y media sin interrupciones

Para la primera ronda se han elegido como temas el historial de Trump y Biden, la Corte Suprema, la pandemia del coronavirus, la economía, la raza y la violencia en las ciudades, y la integridad de la elección.

El presidente Trump ha dicho que no está haciendo nada especial para prepararse para el debate y que lo hace “todos los días”.

“Veremos al típico Donald Trump que vemos en sus ruedas de prensa sobre el coronavirus”, vaticina McKinney.

En víspera del debate presidencial, el periódico The New York Times publicó el pasado domingo que el presidente Trump no pagó impuestos federales en 10 de los últimos 15 años.

Según el medio, pagó US$750 de impuestos al gobierno federal el año en que fue elegido: 2016, y US$750 de nuevo en su primer año en el cargo.

Las revelaciones amenazaban con abrir una vía de ataque para su rival demócrata, de acuerdo a analistas.

El segundo debate presidencial está pautado para el 15 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht en Miami.

Días antes, el 7 de octubre, será el debate vicepresidencial en Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City.