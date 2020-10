$!Los demócratas en República Dominicana se preparan para las elecciones de EE.UU.

View this post on Instagram

Si planeas enviar tu voto llevando la boleta física a la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, ¡el tiempo se está acabando! Estaremos aceptando boletas para mandar a través del correo postal diplomático sólo por esta semana. Recuerda que nuestra urna está disponible de lunes a jueves, de 8 am a 3 pm hasta el 6 de octubre. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos a: VoteSantoDomingo@state.gov. ¡Asegúrate de que tu voto cuente! If you are planning to send in your ballots through the U.S. Embassy, time is running short! We are only accepting ballots to be shipped through the Diplomatic Pouch for one more week. Remember our ballot box is available Monday through Thursday, from 8am to 3pm until October 6th. If you have any questions, feel free to email us at VoteSantoDomingo@state.gov. Make sure your vote counts!