$!Vigencia pago de visa

La vigencia del pago de la entrevista, para la visa de no inmigrante, es de un año calendario; sin embargo hemos visto que en ocasión de la pandemia en principio el Departamento de Estado no aceptó esos pagos vigentes si estos caían dentro de la fecha de la pandemia, sin embargo, luego esta política cambió postergándose durante el tiempo de la pandemia. Ahora bien, como el Consulado ha abierto y ha reabierto, hay personas que probablemente ya se le ha vencido el año desde que pago la cuota.

Vacuna del COVID-19

El Departamento de Estado acaba de confirmar que no planea solicitar pruebas del COVID-19 para gestionar cualquier aplicación, cualquier beneficio, cualquier solicitud que se le haga tanto en visas de inmigrantes como de no inmigrantes. Por lo pronto se ha establecido que no va hacer un requisito, por supuesto pueden haber cambios en un futuro cercano pero hasta este momento cualquier solicitud que usted haga, cualquier cita pendiente que tenga, cualquier beneficio para el cual usted haya aplicado, no tiene que preocuparse de que le soliciten hacerse una prueba o de llevar cualquier prueba que usted se haya podido hacer.