Los puertorriqueños piden respuestas tras primarias fallidas

Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, dijo que la situación está en una zona legal incierta porque nunca se había previsto. Hay que fijar una nueva fecha para los que no tuvieron ocasión de votar porque las boletas no llegaron, señaló, pero está menos claro qué ocurrirá con los que no regresaron a los colegios electorales porque no se enteraron a tiempo de que ya había llegado el material.

“Todo ha sido bien abrupto”, señaló. “Hemos tenido la peor experiencia electoral en la historia de Puerto Rico”.

Al menos un votante presentó una demanda el domingo por la tarde contra la comisión y los responsables electorales de los dos principales partidos, a través de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Además, Pierluisi presentó otra demanda contra la comisión y los dos funcionarios, rechazando la decisión de celebrar otras primarias el domingo siguiente.

El panorama era desalentador para algunos, pero Gireliz Zambrana, empleado federal de 31 años y que no tuvo ocasión de votar el domingo, dijo que volvería a intentarlo el 16 de agosto, aunque estaba frustrado y dijo que lo ocurrido era irracional.

Insistió en que la situación de Puerto Rico debe cambiar. La isla sigue tratando de recuperarse del huracán María y de una serie de fuertes sismos, en medio de una pandemia y de 13 años de recesión económica.

“Hay que salir a votar”, afirmó. “La única forma (de) que todo esto se solucione es sacando a las personas”.