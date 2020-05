Luis Rojas: "Mi madre siempre estuvo allí para mí"

Luis Rojas puede hablar sobre su madre, Elsa, y todos sus atributos inspiradores durante horas. Pero la cualidad que Rojas más aprecia es su continuo aliento.

El dirigente de los Mets recuerda a su madre como un padre omnipresente en su vida. Ella apoyó las metas y los sueños de Rojas, incluso cuando dieron un giro, desde aspirar a ser un jugador de béisbol de Grandes Ligas hasta tener un mayor impacto como entrenador.

"Mi madre, en mis primeros años, en mis años de juego, siempre estuvo allí para mí", dijo Rojas

"No necesariamente fue al estadio porque ella era una madre trabajadora en la República Dominicana. No me veía jugar mucho. Siempre estaba trabajando, siempre se aseguraba de que las cosas estuvieran ahí para nosotros. Ahí es donde estaba todo el apoyo ", recordó..

Elsa celebró su 69 cumpleaños el mes pasado en su casa en la República Dominicana. A Rojas, que actualmente se encuentra en Port St. Lucie, le hubiera encantado estar con ella este Día de las Madres, pero las circunstancias difíciles causadas por la pandemia de coronavirus los han obligado a mantenerse en contacto durante las videollamadas.

Aunque el Día de las Madres se reconoce el 31 de mayo en la República Dominicana este año, Rojas y su familia celebraron el feriado desde Florida el domingo. Pasó la tarde con su hijo de siete años, Luis Felipe, planeando una sorpresa para el Día de las Madres para su esposa, Laura, mientras miraba el impacto amoroso de su propia madre en su vida.

"Mi madre era muy positiva, muy segura de nuestras habilidades para jugar o para lograr algo", dijo Rojas.

“Siempre fue muy reconfortante tener eso detrás de mí. Siempre siento esa actitud orgullosa que tenía. Eso me dio la explosión que una madre le da a su hijo cuando uno persigue una meta o un sueño o impacta las vidas de las personas y hace cosas diferentes que son parte de mi carrera, desde la perspectiva del entrenador ", agregó.

Ella cocinaría cualquier plato que Rojas y su familia ansiaran. Ir a restaurantes para una comida especial simplemente no era una opción. Estaba orgullosa de su habilidad para recrear cualquier comida que un restaurante tuviera para ofrecer.

"No sé si esto está en todas partes, pero cuando mi madre cocina, si nos gustara un plato de cualquier lugar, de cualquier restaurante, lo haría en casa", dijo Rojas.

"Nunca saldríamos... Prefiero cualquier tipo de comida de cualquier restaurante sobre el suyo. Ella siempre lo hacía así, y funcionó", agregó.

"Ella siempre está tratando de complacer a las personas que la rodean y cocinar platos", expresó sobre su madre.

Su actitud acogedora y afectuosa es una de las características que Rojas ve en sí mismo. A medida que pasó el tiempo y Rojas salió de la casa en la que creció y se hizo más independiente, comenzó a parecerse más a su padre, Felipe Alou, el exjardinero de Grandes Ligas y dirigente de Expos y Gigantes. Pero esos primeros años, cuando Rojas crecía, admiraba la capacidad natural de su madre de recibir a amigos y familiares con amabilidad y generosidad.

