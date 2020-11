$!Madre de una de las víctimas del vuelo 587 se aferra al recuerdo de su hija

Una calle en Barahona lleva el nombre de Jessica Carolina Jimenez Carvallo en honor a esta joven que a los 18 años de edad perdió la vida en el accidente aéreo del vuelo 587 de American Airlines que salía desde Nueva York con destino a Santo Domingo el 12 de noviembre del 2001, justamente dos meses y un día después del atentado del 11 de septiembre.

Su madre, Manuela Carvallo, la recuerda entre llantos 19 años después como una joven alegre y servicial, a la que le encantaba escribir, bailar, estudiar y servir a los demás.

“Mi hija venía de retirada, pues me contaba que luego del 11 de septiembre sus amigos llevaban armas a la universidad y la tensión que se vivía la hizo tomar la decisión de regresar. Ella tenía mucho miedo y le daba terror que pudiera pasarle algo. Me dijo ‘mami me quiero ir a estudiar a mi país’ y yo le dije que volviera”, recuerda Manuela Cavallo, madre de la víctima.