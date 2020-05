$!Magic Johnson: “ Lebron James es probablemente el mejor de todos los tiempos”

El excampeón con Cleveland Cavaliers y Miami LeBron James es uno de los mejores de los últimos años, Según los expertos pero algunos sostienen que las comparaciones con Michael Jordan son ridículas. Es por eso que sorprendieron las declaraciones de Magic Johnson en una entrevista con ESPN.

“LeBron James es un gran jugador de baloncesto, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. LeBron James para mí, cuando piensas en jugadores de baloncesto completos, es probablemente el mejor de todos los tiempos”, aseguró quien fuese campeón de la NBA con los Lakers en cinco oportunidades. Sin embargo, aclaró de inmediato: “Pero cuando quieres decir ‘quién es el mejor de todos’ sigue siendo Michael Jordan”.

“(LeBron) Todavía tiene algo de baloncesto para jugar, así que tal vez tenga la oportunidad de alcanzarlo (a Jordan) más adelante si puede obtener más campeonatos. Pero al final del día, ambos son geniales y juegan de la manera correcta. Mejoraron a sus compañeros de equipo, ganaron campeonatos y hay que agradecerle a Dios por tener a LeBron porque en este momento lo estamos viendo. Es su momento. Es su era y está dominando su era”.

Más allá de que Magic haya elegido a Jordan, su opinión sobre LeBron es opuesta a la de Denis Rodmann, quien siempre sostuvo que el actual jugador de los Lakers no está a la altura de su ex compañero de los Bulls: “LeBron llegó al baloncesto de la NBA en el tiempo perfecto. Michael lo hizo cuando la gente podía golpear al rival, tirarlo al suelo, hacer un lanzamiento de personal y regresar rápidamente a defender”, destacó al programa de radio The Dan Patrick Show y agregó: “LeBron no puede hacer eso. Todo lo que hacen hoy es quejarse por una falta y pasarse el tiempo protestando”.Según Infobae.