Marcus Stroman sobre propuesta de MLB: "Temporada 2020 no parece prometedora"

Marcus Stroman, el tercer jugador mejor pagado de los Mets, no está seguro de que se juegue béisbol este año.

El lanzador derecho tuiteó sus preocupaciones el martes después de que Major League Baseball (MLB) presentara formalmente a la Asociación de Jugadores sus propuestas económicas, salud y seguridad para los peloteros, el primer paso para jugar béisbol este verano.

Según la propuesta financiera sugerida por la organización, todos los jugadores de las Grandes Ligas recibirían recortes salariales basados en una escala móvil: los jugadores mejor pagados perderían la mayor cantidad de dinero y tomarían el mayor recorte salarial, mientras que los jugadores con los salarios más bajos permanecerían más cerca de todo y quedarse con casi todo su dinero garantizado, dijeron fuentes al Daily News.

"Esta temporada no parece prometedora", dijo Stroman en un tweet. “Mantener la mente y el cuerpo preparados independientemente. Es hora de sumergirse en algunos proyectos de vida después del béisbol. Espero que todos se mantengan seguros y saludables. ¡Quedan tiempos más brillantes por delante!.".

Al igual que Stroman, varios jugadores estaban "muy decepcionados" con la primera propuesta económica de la liga para jugar béisbol en medio de la pandemia COVID-19. El sindicato de jugadores ya acordó en marzo prorratear sus salarios existentes en función de los juegos que permanecieron en el calendario en 2020. La salva inicial de la liga se desvió de una división de ingresos compartidos de 50-50, un sistema similar a un límite salarial y , durante años, no ha sido titular para el sindicato de jugadores.

MLB quiere comenzar la temporada a principios de julio, con un período de "entrenamiento de primavera" de tres semanas que empezaría a mediados de junio. Eso le da a la liga y al sindicato aproximadamente una semana para continuar las negociaciones y llegar a un acuerdo.

Stroman, de 29 años, firmó un contrato de un año y US$ 12 millones con los Mets en julio pasado y se convierte en agente libre después de 2020, con o sin una temporada de béisbol. Según el calendario de 82 partidos propuesto por la liga y el esquema económico del martes, Stroman ganaría alrededor de US$3 millones, según una estimación de ESPN, lo que representa un recorte salarial del 75% este año.

Otros jugadores de los Mets en línea para recortes salariales sustanciales bajo el plan propuesto de la liga incluyen Robinson Canó (US$24 millones), Jacob deGrom (US$23 millones), Jeurys Familia (US$ 11 millones), Dellin Betances (US$15.5 millones), Jed Lowrie (US$10 millones) y Rick Porcello (US$10 millones). Los jugadores en el otro extremo del espectro, como Pete Alonso (US$652,521), Jeff McNeil (US$617,676) y J.D. Davis (US$592,463) serían, en su mayor parte, financieramente no afectados. Un jugador con salario mínimo que gana US$ 563,500 recibiría US$262,000, según The Athletic.

Stroman respondió a un fanático preguntando si esta podría ser su última temporada lanzando para los Mets tuiteando: “Muy posible. No tengo idea si querrán extenderme. ¡Solo tengo que esperar y ver cómo se desarrolla todo!".