$!Melania Trump usó un e-mail privado para asuntos oficiales, según exasesora

Una exasesora y amiga de la primera dama, Stephanie Winston Wolkoff, reveló esa costumbre de Melania durante una entrevista publicada a última hora del martes por el diario The Washington Post.

Mensajes sobre agendas y contratos oficiales

El Post tuvo acceso a mensajes fechados después de la llegada al poder de Trump que 'parecen ser de cuentas privadas de correo electrónico y mensajería' de la primera dama, que discutía en ellos sobre temas relacionados con su cargo, en lugar de utilizar su cuenta oficial de la Casa Blanca.

Entre ellos, afirma el diario, había conversaciones sobre contratos del Gobierno, horarios de las actividades del presidente y la primera dama durante sus visitas de Estado a Israel y Japón, pormenores de la iniciativa de Melania 'Be Best', y datos financieros sobre la investidura del mandatario.

Ese uso del correo electrónico privado no es ilegal mientras no se utilice para compartir información confidencial: está permitido bajo la Ley de Registros Presidenciales, pero sí es arriesgado, porque si se borran mensajes, pueden no estar disponibles en caso de que el Congreso exija verlos.

Además, una primera dama no es una empleada del Gobierno federal, pero 'si está haciendo negocios del Gobierno estadounidense, debería usar el correo de la Casa Blanca', aseguró al periódico el abogado Richard Painter, que fue el encargado de ética en la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009).

'Es algo totalmente hipócrita. Les eligieron (a los Trump) después de que actuaran como si Hillary Clinton tuviera que estar en la cárcel por usar la cuenta equivocada de correo electrónico' cuando era secretaria de Estado, recordó Painter.

La primera dama no es la única cercana a Trump que ha usado cuentas privadas para asuntos oficiales, un tema por el que un comité de la Cámara Baja ha investigado a la hija y asesora del mandatario, Ivanka Trump, y a su marido, Jared Kushner.