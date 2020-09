$!Memorias de un exempleado público

Sí, he sido empleado público: pienso que sólo conoce el fuego quien se ha quemado alguna vez los dedos. Sólo puede describir el lodo quien ha chapoteado en él. Sin embargo, los empleados del Comisionado no tenemos derechos legales: seguro médico, ni plan de retiro, ni prestaciones de servicio. Las leyes laborales no nos tocan. Trabajamos en un limbo y las posiciones dependen de la politiquería y los vaivenes de la Fortuna.

El asunto no me hizo gracia alguna porque yo tenía varios títulos y ocupaciones más brillosos: Profesor, Escritor, Lector en varios idiomas; Humanista, esto es: amante y comprometido con el Progreso Humano; Aficionado a la Justicia, a la Honradez y al Trabajo Intenso y Responsable; con una Licenciatura de la UASD y dos Maestrías y un Doctorado de universidades norteamericanas; y Fanático del Licey. Pero debía escoger entre dos categorías pálidas. Mi vanidad quedó arrugada.

Hace un tiempo me tocó sacar una nueva versión de la cédula de identidad en el Consulado Dominicano de Nueva York. Cuando hubo que definir mi ocupación, la oficinista me presentó una opción obligatoria: “empleado público” o “empleado privado”. Quedé indeciso por un instante. Luego recordé que trabajaba a medio tiempo (unas 12 horas semanales en el Comisionado Dominicano de Cultura en Nueva York), una Subsecretaría del Ministerio de Cultura.

Mi carrera pública, que acaba de ser cortada abruptamente, comenzó en el año final del último gobierno del PRD. Sucedió que en la entonces llamada Casa de la Cultura quedó libre la Dirección de Literatura. Por suerte, el Ministro de Cultura y el Viceministro eran compañeros míos de actividades literarias desde nuestra temprana juventud; y además, yo tenía credenciales de sobra para ser Director de Literatura; pero sólo quería medio tiempo. No deseaba entorpecer mis metas de escritor. Por eso nunca busqué tiempo completo en la academia, porque aquí en Estados Unidos el profesor se convierte en un esclavo de la burocracia: debe administrar, y en general es mal pagado. El puesto estaba libre en la Casa, lo solicité y me lo dieron.

Yo tenía gran curiosidad por ver cómo funcionaba el engranaje del Estado; deseaba asomarme a la comunidad dominicana a través del trabajo y compartir con ella mis conocimientos; pues mis estudiantes, por lo común, eran de habla inglesa. La experiencia en la Casa fue singular. Y ahora no es el momento de ponerme a contarla en detalle. Sí debo decir que cada vez que tenía tiempo libre, estaba allí: vivía bastante cerca, había mucho por hacer y me gustaba mi trabajo.

Tuve algunas dificultades al principio porque no pertenecía a partido alguno, lo cual es sospechoso en cualquier oficina del Estado. Me etiquetaron como peledeísta y tras algunas semanas, cuando vieron que mi partido era el Trabajo y el Respeto, empezaron a tratarme como a un perredeísta. Dejé de ser un intruso. Eso sí, cuando llegó la campaña electoral, nadie se atrevió a acercárseme para que firmara proclama alguna, apoyando al presidente-candidato (ritual obligatorio para los empleados públicos), ni para hacer política, y hasta comentaban sus estrategias delante de mí. Yo les advertía: “Recuerden, compañeros, que no soy del PRD”. Ellos sonreían, me olvidaban y proseguían su conversación.

Todavía cuando me encuentro con ellos en la calle o en alguna celebración, me saludan con afecto conmovedor, o se sientan conmigo y me colman de vino o cerveza. Qué buenas personas son, y ahora somos todos miembros de un solo partido: el Humano. Recuerdo que un sábado en la noche, después del trabajo y en pleno invierno, subimos al segundo piso de un popular restaurante dominicano en la calle Dyckman, y nos sentamos a conversar animadamente en torno a un gran caldero de sancocho caliente y un litro de Brugal Añejo. Nos olvidamos del tiempo, y cuando alguien miró el reloj, gritó: “¡Caramba, son las cinco de la mañana!”. Todos los buenos esposos echamos a correr.

Pero no piensen mal, en la Casa de la Cultura había un grupo de 10 empleados que trabajaba sin fin: ¡imagínense lo que hacía el resto! Si había que barrer o trapear el piso, lo hacíamos, incluyendo al director, como se estila en Estados Unidos, donde ningún oficio degrada, sino que dignifica. Cuando llegaban funcionarios de la Isla y veían la escena, quedaban maravillados y la alababan.

Poco después ganó el PLD porque el gobierno del PRD terminó en el caos y con un desastre bancario del cual no me tocó ni un centavo. Más bien pasaba tres o cuatro meses sin cobrar. El nuevo director de la Casa —que pasó a llamarse pomposamente Comisionado— nos borró a todos de un plumazo sin ceremonia alguna. Él y yo habíamos estudiado juntos la licenciatura en la UASD y el doctorado en la City University en Nueva York. Sin embargo, quizás para él éramos una banda de corruptos, al igual que el gobierno saliente. Los nuevos empleados venían con sed de venganza y con hambre de poder o dinero; se creían puros sin sospechar que el poder contamina a los espíritus pequeños al simple contacto. Sobre todo, cuando la autoridad, poder delegado, no es merecida. Pronto los opositores empezarían a imputarle corrupción al director. Es un destino. Pero no dije ni media palabra sobre mi cancelación. Me concentré en la docencia, en los libros y en mis dos hijos, pequeños entonces; en la escritura, que empezó a darme Premios Nacionales hasta llegar a cinco en diversos géneros.

Años después hubo otro nuevo director, y solicité al ministro José Rafael Lantigua (un intelectual y crítico notorio a quien apenas he tratado, y que bien comentó un libro mío), que me reinstalara en el puesto de Director de Literatura. No sólo lo hizo, sino que anunció mi entrada a su administración como un logro. Ya que el presupuesto del Comisionado en ese momento era escaso, habilitó una cuenta desde la Presidencia para pagarme. Él había expresado en alguna ocasión que yo no vine a Estados Unidos en busca de dinero, sino de estudios. Valoré muchísimo la distinción y he tratado de merecérmela. Le reitero mi gratitud.

Trabajé oficialmente hasta hace unas semanas (seguí trabajando en las asesorías y el taller de los domingos durante toda la pandemia, y sigo trabajando por conferencia telefónica). Mi hazaña de sobrevivir en el Comisionado durante once años como empleado intruso merecería un folleto. Todo el mundo era peledeísta —no por convicción, sino por supervivencia en algunos casos—, menos yo. No tengo dotes de político, y tan sólo buscaba un trabajo parcial que me dejara tiempo para escribir y estudiar sin renunciar a mis principios. Como siempre, la experiencia en el Comisionado ha sido enriquecedora a nivel vital. Pero no es el momento de entrar en detalle. Todos sabemos cómo terminó el partido de antiguos izquierdistas y cómo funciona la casi totalidad de las dependencias del Estado.

De los millones que dice la gente que se llevaron a su casa, aún no me ha llegado un centavo. Tuve muchos obstáculos; no obstante, al final sólo hemos sido individuos tratando de ganarnos el pan, y el trabajo en común ayuda a unir y a armonizar a las personas más dispares. Aquí conocí también a seres humanos cordiales y respetuosos; y las compañeras casi en su totalidad mostraban la esencia de la mujer criolla: amables, cariñosas, generosas y laboriosas; nos sostenían. María Castillo, por ejemplo, encargada de alimentarnos y cuidarnos.

Ahora hablaré un poco de mi labor. La que era una tertulia mensual la convertí en una especie de aula universitaria semanal, que llamé taller por darle un nombre. Me di cuenta de que había que reforzar el nivel de conocimiento de los asistentes, y creé asesorías individuales para atender las necesidades intelectuales de cada uno, y diseñé cursos intensivos con nivel universitario: Redacción, Gramática, Análisis de Texto, Teoría Literaria, Técnicas del Ensayo...

Al principio trabajé hasta los días feriados y me pasé muchos años sin tomar vacaciones. Al taller de los domingos he llegado con un promedio de retraso de 0.8 segundo por año y tengo una asistencia excepcional. He hecho de mentor, consejero, terapeuta, y conocí a la comunidad de manera profunda. No sólo enseñé literatura: he transformado a seres humanos y les inculqué valores cívicos a algunos. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria. No sólo participan dominicanos, sino gente de diversas nacionalidades. Quiero destacar una experiencia: una madre me envió a su niña adolescente para que yo le enseñara a “leer bien” en español.

La comunidad me ha pagado con afecto y gratitud. Y juntos hemos creado un bien cultural, una suerte de extensión universitaria, que hoy más de treinta personas, de manera activa, valoran con pasión. Ni hablar de los que se “graduaron”. Por supuesto, para los nuevos gobernantes estoy contaminado, trabajé con un partido en bancarrota y desacreditado, destruido por sus propios miembros, a quienes la codicia y la soberbia dividieron y sacaron del poder. Se derrotaron a sí mismos. Los ganadores olvidan que muchos de ellos estuvieron en el Estado ya, y que todo poder corrompe. En último término serían tan corruptos como yo por contagio. Por otra parte, casi la totalidad de quienes acudían al taller eran opositores furiosos del PLD.