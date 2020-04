Michael Jordan sobre Isiah Thomas: "No hay forma de convencerme de que no era un imbécil"

Michael Jordan todavía no ha perdonado a Isiah Thomas y los Detroit Pistons por la falta de respeto que mostraron después de perder ante los Chicago Bulls en las Finales de la Conferencia Este de 1991.

"Sé que todo es una mierda", dijo Jordan en el episodio del domingo de The Last Dance, hablando sobre los intentos de Thomas de contextualizar la decisión de los Pistons de abandonar la cancha al final de la serie sin reconocer a los Bulls. "Lo que él diga ahora, sabes que no fueron sus verdaderas acciones entonces. Ha tenido tiempo suficiente para pensarlo o la reacción del público ha cambiado su perspectiva al respecto”.

"Puedes mostrarme lo que quieras", agregó Jordan. "No hay forma de convencerme de que no era un imbécil".

El equipo de Thomas Pistons, conocido como los "Bad Boys" por su juego agresivo, que empujó los límites de las reglas del deporte, dominó físicamente a Jordan y los Bulls durante tres series consecutivas de postemporada de 1988 a 1990, en el camino hacia la victoria consecutiva Los títulos de la NBA en 1989 y 1990.

Entonces, después de perder en el Juego 7 durante las finales de la conferencia de 1990, un devastado Jordan y sus compañeros cambiaron el guión: el equipo participó en un riguroso programa de entrenamiento fuera de temporada que comenzó poco después de que su temporada llegara a un punto crítico.

Cuando los equipos se encontraron nuevamente durante la final de la conferencia de 1991, Chicago barrió a Detroit. Jordan, que había ganado 15 libras de músculo entre las temporadas 1990 y 1991, lideró a todos los jugadores en anotaciones con 29.8 puntos por juego.

"Esa fue la única vez que creo que alguna vez fui barrido en una serie", dijo Thomas en el mismo episodio. "Normalmente yo era el que hacía el barrido".

Quizás fue esa falta de familiaridad con la pérdida lo que jugó un papel en cómo los Pistons terminaron su breve carrera de dominio de la NBA. En lugar de estrechar la mano de los Bulls al final del decisivo Juego 4, los jugadores del equipo salieron de la cancha con 7.9 segundos restantes en el reloj.