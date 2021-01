Mino Lora: la activista y gestora cultural a la que pandemia le ha hecho incursionar en la política

Motivada por sus “vecinos” y estudiantes y convencida de que es tiempo de que se escuche la voz de los ignorados, Mino Lora se encamina a ser la primera mujer latina electa concejal en el Distrito 11 de Nueva York, una comunidad conformada por alrededor de 50 por ciento de latinos y de estos un alto porcentaje de dominicanos. Lora, oriunda de Santo Domingo, pero con raíces cibaeña, llegó a Estados Unidos con una beca para estudiar teatro y literatura en el año 2000. Pero, su maestría en transformación de conflictos y estudios de paz vieron nacer la fundación “El Teatro del Pueblo”, que inició con sus ahorros de entonces (400 dólares) y que en la actualidad tiene 30 empleados y trabajan con alrededor de mil jóvenes cada año. “Jamás pensé que iba a incursionar en la política. La verdad que lo que me trajo a acá ahora fue la pandemia, fue ver que durante este tiempo de tanta necesidad para tanto de nuestras familias con las que yo trabajo diariamente, el Gobierno no estaba haciendo lo que debía haber estado haciendo”, dice Lora al ser entrevistada para Diario Libre USA. Lora, quien es esposa, madre de dos hijos y maestra, narra que luego de ver la miseria y pobreza que el huracán George (1998) había desenterrado en barrios marginales de la rivera del río Ozama en el Distrito Nacional, se dio cuenta que cuando hay crisis ella se activa. “Aquí este verano Nueva York ha sido impactado increíblemente por el coronavirus y nosotros cuando se cerró la ciudad inmediatamente nos pusimos en acción”. “Trabajé con el Gobernador para estar segura que ahora durante las vacunas la información de los inmigrantes no sea compartida con otras agencias gubernamentales y pueda perjudicarles. También organicé una marcha para las vidas negras porque vi que muchos de nuestros muchachos estaban sufriendo con todos los problemas raciales... y en ese momento varios vecinos vinieron donde mí y me dijeron mira yo creo que debes postularte para ser concejal. Lo pensé mucho, pero después pregunté a mis estudiantes y ellos me dijeron que tenía que hacerlo y eso fue lo que me dijo OK, tengo que poner de mí, ahora, aquí es que se necesita como expandir los derechos y las oportunidades para nuestra comunidad en medio de esta crisis y creo que traigo los valores y la experiencia que se necesita”, narra Mino Lora. En las elecciones programadas para el 23 de marzo, de ser electa Lora, sustituiría a Andrew Cohen, quien fue elegido el 3 de noviembre para ser juez y cuyo puesto sigue vacante. Estaría representando a los residentes de Kingsbridge, Bedford Park, Riverdale, Van Cortlandt Village, Norwood, Wakefield y Woodlawn. “Esta pandemia ha dejado claro quién responde en momentos de crisis. Somos nosotros la gente. Somos una comunidad de soñadores y hacedores y somos nosotros los que hacemos que la ciudad eche pa’lante... Mi campaña es impulsada por nuestro gozo, nuestra pasión y nuestro dolor y como su concejal ese es el fuego que vamos a llevar a la municipalidad”, dice Lora en uno de sus spots colgados en su página web minoforthebronx.com.

Entre las principales propuestas de Lora está asegurarse que las personas no sean sacadas de sus casas durante la pandemia y cuando se salga del ella; extender el moratorio que hay para que las personas salgan de sus casas y luchar para que les den dinero a las familias para que puedan pagar su alquiler. “Tener seguro médico es un derecho humano, tener hogar es un derecho humano y esas son cosas que yo voy a poner como mi prioridad. Cada familia debe estar segura en su hogar, en su casa, no en riesgo de estar en un asilo, desamparada. La crisis de personas desamparada durante la pandemia va a subir muchísimo si ahora no decimos ya, porque ahora el Gobierno ha puesto una pausa, pero una pausa no es suficiente”, dice Lora quien creció por los alrededores del kilómetro 11 y medio de la carretera Sánchez. Cree se necesitan más consejeros de salud mental en las escuelas. Promete también luchar por incrementar de US$15 a 20 dólares mínimo el pago por hora de trabajo; que se le de dinero a las familias para que estas puedan pagar el cuido de los niños y así puedan salir a trabajar confiados de que sus hijos estarán seguros.

Compartir este elemento “El gobierno debe poner eso gratis, el cuido de ancianos y el cuido de niños antes de la escuela. No es justo que nuestras familias tengan que pagar 15 y 20 mil dólares al año para que su hijo esté seguro. Antes de ir a trabajar tenemos que estar seguros que las personas que más amamos en nuestras vidas estén cuidadas. El gobierno debe proveer eso y puede proveer eso”, dijo.