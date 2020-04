$!Mira el motivo de la madre de Neymar para dejar a su novio 30 años más joven

Dos semanas pasaron desde el anuncio formal que hizo Nadine Goncalves (52 años), la madre de Neymar, a través de las redes sociales, de su noviazgo con un joven 30 años menor. El anuncio contó con “la bendición” de su hijo.

La madre del crack brasileño comenzó una relación sentimental con Tiago Ramos, un gamer de 22 años (31 menos que ella y seis menos que el futbolista del PSG). “Lo inexplicable no se explica, se vive”, fue la frase con la que Goncalves presentó públicamente a su pareja. El joven brasileño, que forma parte del team 4K EASY GAME, uno de los mejores equipos de e-sports en Brasil, hizo lo propio en su cuenta de Instagram en la que posee 352 mil seguidores: “Inexplicable”, escribió junto a un corazón.

¿El motivo de la separación? Según afirma Mundo Deportivo y varios medios brasileños, Nadine Gonçalves no aceptó el pasado sentimental de Tiago Ramos, quien desde que fue noticia por su nueva relación no paró de recibir denuncias de exparejas, mujeres y hombres. El hecho de que Ramos sea bisexual e incluso haya mantenido relaciones “de tres” con parejas establecidas no fue aceptado por Nadine, quien decidió terminar la relación rápidamente.

Días atrás, Extra y Lance, ambos medios brasileños, publicaron que Tiago Ramos tuvo relaciones bisexuales con Mauro (cocinero de Neymar), con el asesor Irinaldo Oliver, con el reconocido influencer Carlinhos Maia, y mantuvo un vínculo sentimental de tres con el matrimonio formado por Hans Madrid y Raphael Stemberg, según informó Infobae.