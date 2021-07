$!Muchos jóvenes no vacunados están muriendo por el COVID en Alabama

La doctora Brytney Cobia internista del Grandview Medical Center en Birmingham, Alabama, dijo que solo uno de todos sus pacientes ingresados por COVID-19 se había vacunado y que éste dijo que solo necesitaba un poco de oxígeno, mientras que los demás están muriendo.

“He progresado mucho, animando a la gente a vacunarse últimamente!!! ¿Quieres saber cómo? Estoy admitiendo jóvenes aparentemente sanos en el hospital con infecciones muy graves de COVID - Una de las últimas cosas que hacen antes de estar entubado es rogarme por la vacuna. Tomo su mano y les digo que lo siento, pero es demasiado tarde. Unos días después, cuando llega la hora de la muerte, llamo, abrazo a sus familiares y les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y animar a todos los que saben a hacer lo mismo. Lloran. Y me dicen que no lo sabían. Pensaron que era un engaño. Pensaron que era político. Pensaban que porque tenían cierto tipo de sangre o cierto color de piel no se enfermarían. Pensaron que era ′′ solo la gripe, pero estaban equivocados. Y desearían poder volver. Pero no pueden. Así que me agradecen y van a conseguir la vacuna. Y vuelvo a mi oficina, escribo su nota de muerte, y digo una pequeña oración para que esta pérdida salvará más vidas.

“Como siempre, soy un libro abierto. Por favor, tráiganme sus preguntas y les diré todo lo que sé y todo lo que no. No es demasiado tarde, pero algún día podría serlo”, escribió en inglés la doctora Cobia, una publicación reseñada por el diario de Alabama AL.com.

En el estado de Alabama hay tres vacunas contra el COVID-19 que han estado ampliamente disponibles en durante meses, sin embargo, el estado es el último en la nación en tasa de vacunación, con solo el 33.7 por ciento de la población completamente vacunada. El número de casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando una vez más debido a la variante Delta más contagiosa del virus y la baja tasa de vacunación de Alabama.

Durante el primer año y medio de la pandemia, Cobia y cientos de otros médicos de Alabama que atienden a pacientes con COVID-19 en estado crítico trabajaron hasta los huesos tratando de salvar a la mayor cantidad posible.

“En 2020 y principios de 2021, cuando la vacuna no estaba disponible, era solo tragedia tras tragedia tras tragedia”, dijo Cobia a AL.com esta semana. “Sabes, tanta gente que hizo todo lo correcto y, sin embargo, llegó, estaba gravemente enferma y murió“.

En los Estados Unidos, COVID es ahora una pandemia por las personas no vacunadas, según el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

En Alabama, los funcionarios estatales informan que el 94 % de los pacientes hospitalarios de COVID y el 96 % de los habitantes de Alabama que han muerto de COVID desde abril no estaban completamente vacunados.