Nostalgia del Día de las Madres: distanciados entre RD y EE.UU.

RUTH DE JESÚS

Ciudad en que vive su madre: el Bronx | Tiempo separadas: 23 años





Tengo una tía que pidió a todos sus hermanos y ella se llevó a mi mamá. Con ella viajaron mi papá y mis dos hermanos pequeños. Tengo dos hermanos más con quienes me quedé en el país porque éramos casados, mayores de edad.

En todo ese tiempo (23 años) jamás hemos vuelto a pasar un Día de las Madres con mi mamá. Ella ha pasado Navidad con nosotros, pero las Madres no. Realmente es duro. Lo que hacemos es que la llamamos. Ahora con la tecnología podemos hacer videollamadas, antes no se hacían. Ella tiene 83 años.

Aunque tengas la alegría porque tienes tus hijos, tienes el vacío, tienes el dolor, la tristeza, porque uno quiere besar a su mamá, uno la quiere abrazar y uno quiere decirle lo que uno siente.

Una vez viajé (a los Estados Unidos) porque mi papá estuvo enfermo, me dieron una visa humanitaria, y yo estuve ahí un mes con mi papá y mi mamá, pero para el Día de las Madres nunca. Jamás he vuelto. Solicité visa; no sé por qué, pero me la negaron, y ya no he solicitado más, pero eso es un sueño ir y poder pasar un Día de las Madres con ella.

Cuando ella viene al país es que la veo. La última vez fue hace un año y cinco meses, cuando ella pasó la Navidad con nosotros.

Ahora estamos todos encerrados (por la pandemia) para este Día de las Madres. Yo le dije a mi hermano: “Mira, coge un ramo de flores a nombre mío para mi mamá”, a ella le encantan los príncipes negros. Haremos una videollamada por Zoom mis hermanos y yo, y le cantaremos Madre Mía o la canción de Fernandito Villalona Madrecita. Mis hijos le cantan ‘abuelita’, o sea que realmente los Días de las Madres en esta familia son duros en ese sentido.

Un día parece que son 10 años sin verla. Aunque uno la llame todos los días, no es lo mismo. No sé cómo hay hijos que tienen a la madre cerca y no se apuran tanto por ella.



_____