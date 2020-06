Novia de Lamar Odom: "Ha hecho sacrificios por mí que ningún hombre ha hecho"

La vida del exbaloncestista Lamar Odom da para varias telenovelas: el estadounidense, que a lo largo de sus catorce temporadas en la NBA pasó por equipos como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers o los Miami Heat, ha ocupado más titulares en la última década por su turbulento matrimonio con Khloe Kardashian y sus escándalos que por su desempeño profesional (se retiró de las canchas en 2014, tras ser despedido por los New York Knicks).

Sin embargo, desde hace un año, Odom parece haber encontrado la tranquilidad y el sosiego al lado de Sabrina Parr, entrenadora fitness que ha conseguido cambiar algunas de las conductas más tóxicas del exjugador y con la que este planea pasar por el altar en el futuro. Parr siempre ha hecho gala de su influencia positiva sobre Odom y la pareja ha llegado incluso a practicar la abstinencia sexual, algo verdaderamente sorprendente para alguien, como es el caso del exbaloncestista, que se precia de haberse acostado con más de 2000 mujeres.

Y ahora, en honor a su primer aniversario juntos, la prometida de Odom ha querido hacer una recapitulación de su relación, y ha compartido un largo texto en Instagram en el que habla sobre los desafíos y triunfos de su noviazgo. "Hace un año que Lamar Odom y yo comenzamos a salir", empezaba Parr su reflexión, que acompañó de dos imágenes dell exbaloncestista y ella tomadas al principio de su relación. Como anécdota introductoria a su mensaje, la entrenadora ha revelado que los dos descubrieron durante su primera cita que el baloncesto y beber vino tinto "eran dos de nuestras cosas favoritas".

"Mucha gente me ha preguntado: '¿Cómo sabías que era la persona perfecta?' Llevo esperando para contestar a esto desde hace ya algún tiempo", ha confesado Parr, "¡la verdad es que Lamar ha hecho sacrificios por mí que ningún hombre ha hecho!" La novia del deportista se ha remontado así al momento en el que ambos se conocieron, cuando Odom todavía vivía en Los Ángeles y ella residía en Atlanta.

El estadounidense no atravesaba entonces su mejor época: "Él estaba involucrado con muchas mujeres, no hacía ejercicio, no comía sano y estaba fuera de control", ha revelado Parr, antes de añadir que ella "no quería salir con alguien que vivía de esa manera". Y es que sus dudas, por entonces, eran muchas: "No quería un hombre viviendo en mi casa. No quería tener sexo con él. No quería salir con alguien que estaba involucrado con múltiples mujeres. No quería salir con un hombre tan egocéntrico que no pudiera acceder a mis intereses y actividades".

Fue entonces cuando Odom hizo algo que consiguió que Parr empezara a confiar en él: "Se mudó a Atlanta y alquiló un Airbnb para quedarse. Quedábamos todos los días en el gimnasio y empezó a probar algunos de mis batidos y comidas saludables. Se cambió el número del móvil e interrumpió el contacto con todas las mujeres previas de su vida. Se acopló con paciencia a mi atareado horario, ocupado en mis dos hijos y una sobrina que vivía conmigo entonces".Según Tikitakas.