Pierina Sánchez habla con orgullo de sus orígenes y sus proyectos para el Distrito 14 de Nueva York

“Si no ganamos el 23, seguiremos sirviendo a la comunidad de otra manera”

Pierina dice sentirse orgullosa del trabajo realizado junto a su equipo y a todos los que la han apoyado desde que inició su campaña. Asegura que el presentarse como concejal es simplemente un resumen de todo lo que ha alcanzado y conseguido en su carrera.

“Fui la asesora principal en materia de vivienda del alcalde de esta ciudad y esa fue una oportunidad tremenda. Nadie puede decirme que no sé lo que hay que hacer o que no tengo lo que se necesita porque tengo la experiencia”, dijo.

Asegura que tanto sus esfuerzos y sus logros se los debe a sus tías y a su madre “ellas me han hecho lo que soy hoy”, dijo. Con sentimientos encontrados contó que cuando le contó a su madre sobre sus aspiraciones, ella no se mostró muy segura, pero le ofreció su apoyo en cada momento.

“Ella no me ha dejado sola ni un momento de esta campaña. Puerta que yo he tocado, llamada que yo he hecho, momento difícil que yo haya pasado, lagrimas que me hayan brotado, ella ha estado ahí en cada momento, y también pasando lo mismo que yo. Es un cuidado y un amor que es más que propio, el amor de una madre”, expresó la dominicana.

Las elecciones anticipadas iniciaron en la ciudad de Nueva York el pasado sábado 12 y se extenderán hasta el próximo domingo 20. Las elecciones primarias serán el martes 22 de junio donde será elegidos los candidatos oficiales de cada partido bajo un sistema nuevo de votación llamado voto preferencia, donde los electores podrán seleccionar hasta cinco candidatos favoritos, desde el primero hasta último, y serán descartados en ese mismo orden.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.