$!Pompeo sugiere regreso de Cuba a la lista negra de patrocinadores del terrorismo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, sugirió en una entrevista difundida el martes que quiere regresar a Cuba a la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo, tildando de “malvado” al gobierno comunista de La Habana, que rechazó esta eventual movida de Washington.

En diálogo con Bloomberg News, Pompeo confirmó que el Departamento de Estado evalúa tomar esa medida antes de su salida del cargo el 20 de enero, frenando así un eventual acercamiento diplomático del futuro presidente estadounidense Joe Biden con La Habana.

“No hacemos públicas las decisiones que se tomarán sobre las designaciones, pero el mundo conoce la mano malvada de Cuba en muchos lugares”, dijo Pompeo en declaraciones al programa de televisión del inversionista David Rubenstein.

Como “ejemplo perfecto” de esa intervención de Cuba, Pompeo destacó el firme apoyo al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien el gobierno de Donald Trump considera un dictador y ha intentado derrocar sin éxito, diciendo que La Habana ha “infligido un dolor masivo al pueblo venezolano”.

“Es completamente apropiado que consideremos si Cuba de hecho patrocina el terrorismo. Y si es así, al igual que cualquier otra nación que brinde apoyo material a terroristas, (Cuba) también deben ser designada como tal y tratada de manera acorde con su comportamiento”, aseveró.

El diario The New York Times informó la semana pasada que el Departamento de Estado ya elaboró una propuesta para incluir a Cuba entre los “Estados patrocinadores del terrorismo”, pero no estaba claro si Pompeo la aprobaría.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reaccionó en Twitter y aseguró que “de imponerse por capricho la campaña personal del Sec. Pompeo de incluir a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, confirmaría que en EEUU es mayor la lealtad corrupta a intereses minoritarios que el compromiso en la lucha contra este flagelo internacional”.