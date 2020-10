¿Por quién votarán las mujeres: Trump o Biden?

En una encuesta realizada entre el 18 y 20 de octubre por The Economist/YouGov, entre 1,500 votantes registrados, se encontró que el 51 % de las mujeres encuestadas prefiere al candidato demócrata Joe Biden frente al 37 % que optó por el republicano Donald Trump.

No obstante, es sabido que el voto femenino tiende a ser más hacia el lado demócrata que el republicano.

Wolbrecht entiende que, en lugar de cuestiones que impactan en la vida de las mujeres en particular, la brecha de género tiende a darse más en función de las diferencias y preferencias por el bienestar social, específicamente por los programas para la pobreza, la inversión en educación, en salud y otros.

Los demócratas apoyan las posiciones pro elección sobre el tema del aborto y otros asuntos de derechos humanos, por lo que no es una sorpresa que muchas personas asuman que las mujeres sean más demócratas que los hombres por las diferencias de este partido con el Republicano, observó Christina Wolbrecht, quien es profesora de Ciencias Políticas y directora del Centro Rooney para el Estudio de la Democracia Estadounidense.

¿Qué piensa una mujer antes de postularse a un puesto político?

Además de ser votantes, las mujeres también buscan abrirse más espacio para ser elegidas, pero tienen responsabilidades por balancear para lanzarse al ruedo.

Tierra Stewart, directora del Programa Nacional de Becas IGNITE y activista política, entiende que no hay más mujeres en puestos públicos porque quizás no se sienten calificadas, tienen roles familiares que atender, le huyen al escrutinio y a la recaudación de fondos, no son reclutadas, se anticipan a la discriminación o porque los costos superan a los beneficios.

Sin embargo, destacó durante el programa virtual que el empoderamiento de las mujeres para exigir sus derechos ha permitido que aumente la representación femenina en la política y el Gobierno.

Wolbrecht recordó que la diversidad de representación es una señal de cómo está la democracia en el país.

“En todas las elecciones presidenciales desde 1980, la proporción de mujeres que votaron superó la proporción de hombres que votaron en aproximadamente un 6 por ciento. Esto es cierto para todos los grupos de edad”, dijo Stewart.

“Más mujeres de color, más mujeres negras, más mujeres latinas que representan a la población del país, necesitan postularse para un cargo..., pero tenemos que apoyarlas”, agregó.